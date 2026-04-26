Movilizadas varias dotaciones de bomberos para sofocar un incendio en planta de reciclaje en Onda

Archivo - Bomberos de Castellón sofocan un incendio, en una imagen de archivo - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de bomberos y efectivos de la Policía Local se han movilizado en la tarde de este domingo para sofocar un incendio que se ha declarado en una planta de reciclaje en el municipio de Onda (Castellón), según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

En concreto, el fuego afecta a dos naves y hasta el lugar, en la partida Regall l'Abellar, se han desplazado tres dotaciones y una unidad de mando de los parques de la Plana Baixa y Espadà-Millars del Consorcio Provincial de Bomberos.

También se han movilizado dos vehículos de bomberos voluntarios de Onda. Mientras, la Policía Local de la localidad ha informado de que únicamente se encontraba un trabajador en la instalación y se encuentra "bien", han precisado estas mismas fuentes.