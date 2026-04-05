Muere el escritor valenciano Josep Piera a los 78 años

Archivo - El escritor valenciano Josep Piera en imagen de archivo- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El poeta, narrador, ensayista y traductor Josep Piera (Beniopa, 1947) ha fallecido a los 78 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales de Gandia (Valencia).

El Ayuntamiento de Gandia lamenta profundamente el fallecimiento del poeta y escritor Josep Piera, "una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea", y traslada su pésame a sus familiares, amigos y a toda la comunidad cultural.

Josep Piera i Rubió, nacido en Beniopa, Gandia, el 30 de mayo de 1947 fue un poeta y escritor español en idioma valenciano. Piera desarrolló una sólida trayectoria literaria que abarca la poesía, la narrativa y el ensayo, con una obra marcada por la sensibilidad, el compromiso con la lengua y la identidad valenciana, así como una profunda conexión con el paisaje mediterráneo, asegura el consistorio de Gandia en un comunicado publicado en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos que avalan su aportación a las letras, convirtiéndose en un referente imprescindible de la literatura en valenciano.

Entre sus distinciones más significativas, fue nombrado Hijo Predilecto de Gandia, "un reconocimiento que refleja el estrecho vínculo del autor con la ciudad y el orgullo que su figura ha representado para sus vecinos y vecinas", resaltan desde el consistorio.

Su legado literario y humano permanecerá como "un testimonio vivo de su talento, su compromiso cultural y su amor por la tierra". "Gandia pierde hoy a uno de sus grandes embajadores, pero su obra seguirá acompañando a generaciones presentes y futuras", concluye.

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, se ha mostrado "profundamente triste y conmocionado" por la muerte de Josep Piera. "Perdemos un escritor excepcional, nuestro poeta de *Beniopa, perdemos un hombre bueno, pierde un gran amigo. Hijo predilecto de Gandia nos deja un legado inconmensurable de sabiduría y buena escritura", ha comentado en un mensaje publicado en 'X'.

Y ha aseverado: "Un honor haber compartido con él tantos momentos, tantas conversaciones".