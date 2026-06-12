Muere un hombre de 54 años arrollado en Vallada

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo.
Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 12 junio 2026 15:31
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   VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 54 años ha fallecido este jueves en la localidad valenciana de Vallada tras ser atropellado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Tras recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad de Servicio de Ayuda Médica de Urgencia (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), así como un equipo médico de Atención Primaria.

   Los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del peatón, un hombre de 54 años, indican las mismas fuentes.

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