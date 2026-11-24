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CASTELLÓ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha fallecido este martes en Castelló de la Plana por parada cardíaca tras atragantamiento, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso, que alertaba de que el hombre estaba inconsciente, ha entrado a las 15 horas. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU. Hasta la llegada de la ambulancia, un enfermero que estaba en el establecimiento ha iniciado masaje cardíaco.

Posteriormente, la Policía Local ha continuado con un desfibrilador semiautomático. Una vez en el lugar, el equipo médico del SAMU ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y han confirmado el fallecimiento del hombre de 66 años por parada cardíaca tras atragantamiento.