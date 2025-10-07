Muere un hombre tras resultar herido en un robo con violencia en Torrevieja (Alicante)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil investigan un robo con violencia cometido en la vía pública en la localidad alicantina de Torrevieja, en el que la víctima, un hombre de 31 años, resultó herido y ha fallecido tras ser hospitalizado, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El robo con violencia se produjo el pasado viernes 3 de octubre sobre las 4.00 horas, según han señalado las mismas fuentes y ha adelantado 'Información'.

La víctima fue asistida "a causa de la violencia sufrida durante el robo", por lo que finalmente fue ingresado en el Hospital General Universitario de Torrevieja, han detallado desde la Benemérita.

Este martes se ha confirmado el fallecimiento del hombre, de nacionalidad sueca y 31 años. El suceso está siendo investigado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja para dilucidar las circunstancias.