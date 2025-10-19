Muere un hombre tras ser sacado del agua inconsciente en la cala de Oropesa la Vella (Castellón)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha fallecido este domingo tras ser sacado del agua en la cala de Oropesa la Vella (Castellón) y estar en estado inconsciente.

El aviso se ha recibido sobre las 17.14 horas y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad de SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.