Muere una persona arrollada por un tren en Gandia al cruzar por un paso no autorizado

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha fallecido arrollada por un tren en Gandia (Valencia) al cruzar por un punto de paso no autorizado, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante una hora.
Según fuentes de Renfe, a causa del arrollamiento, la circulación entre la localidad de Xeraco y Gandia ha estado suspendida entre las 7.42 y las 8.40 horas, lo que ha afectado a cinco trenes de Cercanías.
La Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento tras la aparición del cadáver cerca de las vías del tren, confirman desde Jefatura.