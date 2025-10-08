Muere una persona arrollada por un tren en Gandia al cruzar por un paso no autorizado

Archivo - Imagen de archivo de la estación de tren de Gandia - AYUNTAMIENTO DE GANDÍA - Archivo

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido arrollada por un tren en Gandia (Valencia) al cruzar por un punto de paso no autorizado, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante una hora.

Según fuentes de Renfe, a causa del arrollamiento, la circulación entre la localidad de Xeraco y Gandia ha estado suspendida entre las 7.42 y las 8.40 horas, lo que ha afectado a cinco trenes de Cercanías.

La Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento tras la aparición del cadáver cerca de las vías del tren, confirman desde Jefatura.