Muere Titan, un perro del Consorcio de Bomberos de Alicante con más de 80 búsquedas y "una hoja impecable"

Titan - CPBA

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El perro Titan, perteneciente al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ha fallecido, "con una hoja impecable de servicio con más de 80 búsquedas", según ha informado el Consorcio.

El can, presente en los terremotos de Ecuador y Turquía, así como en las inundaciones de Libia, y multitud de intervenciones por toda la provincia alicantina y España, "hizo honor a su nombre" y al Consorcio, aseveran las mismas fuentes.

"Uno de los nuestros. Nos ha dejado un compañero muy especial. Descansa en paz", así despiden a Titan desde el Consorcio.