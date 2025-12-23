Muere un trabajador de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Albal

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 52 años de edad ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente laboral en la localidad valenciana de Albal, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación, pero no ha habido respuesta y se ha confirmado el fallecimiento del trabajador.

Según avanzó el diario 'Las Provincias', el operario cayó desde unos diez metros de altura tras ceder un tragaluz cuando al parecer estaba revisando el sistema de aire acondicionado de una nave ubicada en la zona industrial de la localidad.