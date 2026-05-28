Muere en Xàbia una mujer al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su casa

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años ha fallecido en la localidad alicantina de Xàbia al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su domicilio, según ha adelantado 'Levante-EMV' y ha podido confirmar Europa Press.

Al parecer, el domicilio de la mujer está en la falda del Montgó, en una parcela con pendiente. Por ello, la dueña, que tenía problemas de movilidad, enganchaba la silla de ruedas al sistema salvaescaleras para superar un tramo de peldaños.

La mujer quedó atrapada y, finalmente, falleció. Los hechos ocurrieron ayer miércoles y hasta el domicilio se desplazaron unidades de los bomberos, Policía Local y un SAMU.