Una muestra del arte en el 'rock' sinfónico abre la nueva temporada de actividades del Castillo de Santa Bárbara

El Castillo de Santa Bárbara abre temporada de actividades con una muestra sobre el arte en el 'rock' sinfónico - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Santa Bárbara de Alicante inicia una nueva temporada de actividades con una programación que incluye tres muestras a lo largo del año. La primera de ellas, 'SymphonicArt. El arte en el 'rock' progresivo y sinfónico', se ha inaugurado este martes con la presencia de la concejala de Turismo, Ana Poquet, y de los comisarios de esta propuesta, Jorge Rodríguez y Toni Navarro, coleccionista y musicólogo, respectivamente.

La exposición reúne 50 portadas de discos de 'rock' sinfónico y progresivo, organizadas en seis secciones, para ofrecer "una mirada a la estrecha relación entre la música y el arte visual", según ha señalado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La edil ha animado a alicantinos y turistas a participar en las actividades que forman parte de la oferta del castillo, "el monumento más visitado de la Comunitat Valenciana con cerca de un millón de visitantes".

Durante la presentación, se ha dado a conocer la programación de actividades para esta primavera, que complementa la oferta cultural. Entre las propuestas, destacan el fin de semana medieval, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo.

También 'Los misterios del Castillo de Santa Bárbara', una visita teatralizada nocturna con pases programados entre marzo y mayo, y la novedad del Lunes de Mona, que tendrá lugar en el Patio de Armas y el Baluarte de Santa Ana.

Asimismo, se ha avanzado una de las próximas exposiciones que se inaugurará en junio, 'El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara', que formará parte de la programación cultural del castillo en los próximos meses.

Con esta iniciativa, el Castillo de Santa Bárbara "refuerza su papel como espacio cultural abierto y dinámico, capaz de atraer a públicos diversos y de ofrecer experiencias que conectan arte, historia y memoria colectiva", según el consistorio.

'SYMPHONICART'

En cuanto a la muestra que abre la programación, 'SymphonicArt', la concejala ha señalado que el 'rock' sinfónico "trasciende lo musical para convertirse en un movimiento artístico en sí mismo, al implicar a artistas, pintores, ilustradores y hasta arquitectos, que dejaron su impronta en las portadas de algunos de los LP más recordados de la música".

La exposición, con entrada gratuita y visitable hasta el 15 de junio, abarca desde 1967 hasta la actualidad, aunque la mayoría de las piezas pertenece a la década de los años 70, periodo de "mayor auge" del género.

En la muestra se incluyen trabajos de bandas británicas y estadounidenses, así como de "grupos destacados" de otros países como España, Italia o Francia. La exposición pone el foco en este "universo visual", en el que participaron no solo músicos, sino también diseñadores, pintores, fotógrafos y otros creadores "que contribuyeron a definir una estética propia".

Entre ellos, hay nombres "de proyección internacional" como Roger Dean o Storm Thorgerson, junto a otros artistas, cuyas obras forman parte de la historia cultural del siglo XX.

Según el Ayuntamiento, esta muestra, "más allá de su valor artístico", también propone un recorrido emocional para varias generaciones, con el fin de evocar recuerdos ligados a la música de bandas "tan universales" como Pink Floyd, Genesis o Supertramp.

La exposición podrá visitarse de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas, y está dirigida a todos los públicos, desde visitantes internacionales y cruceristas hasta turistas nacionales y población local, como un "especial atractivo" para quienes vivieron la "época dorada" de estos discos.