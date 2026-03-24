La muestra itinerante 'Marte. La conquista de un sueño' llega a Murcia

La muestra itinerante ‘Marte. La conquista de un sueño’, coproducida por la Ciutat de les Arts i les Ciències, se expone en Murcia - GVA

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Marte. La conquista de un sueño', coproducida por Fundación Telefónica y la Ciutat de les Arts i les Ciències en colaboración con ESA (European Space Agency) e INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), llega en su versión itinerante al Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

Se trata del séptimo destino de esta adaptación de la muestra original que se expone en el centro valenciano.

En la inauguración ha participado el presidente del Consejo de Administración de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Santiago Lumbreras; el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés; la directora del Museo de la Ciencia y el Agua, Marta López-Briones; y la responsable de Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico de Fundación Telefónica, Sandra Gutiérrez.

En los últimos cuatro años esta exposición ha recorrido distintos espacios de divulgación científica de la geografía española. La primera sede que acogió esta misma adaptación fue el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC). Posteriormente, la muestra viajó al Museo de la Ciencia de Valladolid (Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid).

La siguiente parada fue la Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño, y después fue la primera exposición en inaugurar el Mobility City de Zaragoza. Tras su paso por el Planetario de Castellón, el último destino fue el Museo de Elder de Las Palmas de Gran Canaria.

'Marte. La conquista de un sueño' ofrece una visión de todas las perspectivas de este planeta, tanto desde el punto de vista científico como cultural e histórico.

El objetivo de la muestra es dar a conocer los principales motivos por los que Marte ha sido y sigue siendo objeto de estudio, así como revelar algunos de los misterios o curiosidades que esconde.