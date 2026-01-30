La muestra del MARQ 'Ciudades de luz' gana el Emporia de Oro 2025 a la mejor muestra efímera no itinerante

Archivo - La muestra del MARQ 'Ciudades de luz' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ciudades de luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant', que exhibió MARQ el pasado año, se ha alzado con el Emporia de Oro 2025 a la mejor muestra efímera no itinerante.

Estos premios, que alcanzan ya su 13 edición y están certificados por la Fundación Veredictas Internacional, reconocen "la excelencia en el ámbito de la arquitectura efímera y el diseño interior a través de las obras realizadas en museos, exposiciones, ferias o festivales, entre otros espacios".

Esta exposición impulsada por la Fundación CV MARQ y la Diputación de Alicante, a través del MARQ, mostraba la evolución del yacimiento del Tossal de Manises-Lucentum en la Albufereta, desde su fundación cartaginesa hasta su transformación en ciudad islámica, ha recordado la institución provincial en un comunicado.

El proyecto museográfico de 'Ciudades de luz' es obra del arquitecto Ángel Rocamora, del estudio Rocamora Arquitectura, cuyo trabajo ha permitido "combinar el rigor arqueológico, la tecnología avanzada y una museografía inmersiva, creando una experiencia accesible e innovadora, aspectos claves en los que el jurado de los premios Emporia se ha basado para otorgar a la exposición el máximo galardón", según la Diputación.

"Un diseño museográfico persigue que el visitante atraviese la mirada geohistórica del lugar: no solo ver artefactos, sino entender cómo un punto estratégico del Mediterráneo se transformó, se adaptó y volvió a reinventar", ha apuntado.

Las tres salas temporales y la biblioteca del MARQ acogieron esta exposición desde diciembre de 2024 hasta octubre de 2025 y estuvo comisariada por Manuel Olcina Doménech, director del MARQ; Rafael Pérez Jiménez, arquitecto colaborador de la Fundación MARQ y director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante; Antonio Guilabert Mas y Eva Tendero Porras, ambos técnicos de excavaciones de la Fundación MARQ, y contó con el patrocinio de las Fundaciones Asisa y La Caixa.

El jurado de estos premios está formado "exclusivamente" por miembros designados por las organizaciones y profesionales del sector, escuelas de arquitectura y por medios de comunicación especializados "con más repercusión".