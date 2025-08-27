Mus anuncia que el 1 de septiembre el metro volverá a circular entre Aragó y Marítim en las Líneas 5 y 7 tras las obras

Visita a las obras de rehabilitación y renovación del túnel, que concluirán el 31 de agosto - GVA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este miércoles que el próximo 1 de septiembre se reestablecerá el tráfico ferroviario entre las estaciones de Aragó y Marítim de las Líneas 5 y 7 de Metrovalencia, una vez finalizados los trabajos que actualmente se están llevando a cabo en el túnel que comparten ambas líneas en dicho trazado.

Asimismo, ha señalado que, de igual manera, se recuperarán las circulaciones entre Masies y Bétera, de la Línea 1, también en obras en la actualidad. Así lo ha indicado en una visita a las obras en la estación de Ayora, acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra y el director gerente de FGV, Alfonso Novo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Martínez Mus ha recalcado que se trata de "recuperar la movilidad de más de medio millón de viajeros al mes, si sumamos los pasajeros del tramo Aragó-Marítim a los del Masies-Bétera, por lo que es una muy buena noticia para todos los usuarios de Metrovalencia que vuelvan a disponer, tras unas obras necesarias, de un transporte público cómodo, rápido y sostenible".

El titular de Infraestructuras ha asegurado que las actuaciones en las Líneas 5 y 7 consisten en la rehabilitación y renovación de los elementos de la infraestructura y superestructura del tramo del túnel. "En estos dos meses se ha actuado en las paredes laterales, ya que presentaban graves desperfectos, que ha sido necesario sanear y reparar", ha detallado.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ejecuta desde el pasado 27 junio obras en el tramo comprendido entre las estaciones de Aragó y Marítim de las Líneas 5 y 7 como parte del proceso de renovación de la infraestructura subterránea de la red de Metrovalencia. El tramo afectado comprende más 2,5 kilómetros de longitud y cuatro estaciones: Aragó, Amistat, Ayora y Marítim.

El conseller también ha señalado que estas obras, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, "se realizan con el fin de cumplir con los estándares establecidos para la red ferroviaria autonómica en la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria y a requerimiento de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviaria".

MENOR AFECTACIÓN

Como la suspensión temporal del servicio ferroviario de las Líneas 5 y 7 de Metrovalencia en este tramo se realiza entre el 27 de junio y 31 de agosto de 2025, Martínez Mus ha destacado que "desde el próximo lunes se podrán realizar los trayectos completos de ambas líneas" y que los trabajos se han estado ejecutando en verano "para afectar lo menos posible a los desplazamientos de los miles de usuarios que emplean estas instalaciones".

La estación de Aragó ha permanecido abierta y la de Marítim ha mantenido el servicio de su conexión tranviaria con la Líneas 6 y 8, que permiten acceder a la fachada marítima de la ciudad de València.

Metrovalencia ha promocionado como itinerario alternativo para los viajeros a las playas de la ciudad el uso de las líneas tranviarias 4 y 6, con conexión con las líneas de metro 3 y 9 en Benimaclet y 1 y 2 en Empalme.

Como medios alternativos se ha recomendado también el uso de los servicios de transporte público urbano con acceso cercanos a las estaciones afectadas.

INTERRUPCIÓN ENTRE MASIES Y BÉTERA

Por otro lado, los trabajos en la A-7 para mejorar la funcionalidad y la seguridad vial de un tramo de la autovía próximo a la red de Metrovalencia que realiza el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana también han implicado el corte del servicio ferroviario entre las estaciones de Masies y Bétera, que también ha afectado a Horta Vella, de la Línea 1 (Bétera-Castelló).

Mientras se ejecutan las obras del Ministerio, también del 27 de junio al 31 de agosto, se ha dispuesto un servicio alternativo de autobús para garantizar los desplazamientos entre Bétera, Horta Vella y Masies, que se ha convertido en principio y final de la Línea 1 de Metrovalencia.

En este sentido, el conseller ha comentado que, "al igual que en el tramo Aragó-Marítim, el Masies-Bétera de la Línea 1 de Metrovalencia también reestablecerá sus circulaciones ferroviarias el 1 de septiembre, dando continuidad a su recorrido hasta la cabecera de la línea en Bétera".