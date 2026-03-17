El Museo del Calzado de Elda (Alicante) revalida la Q de calidad turística

Museo del Calzado de Elda (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELDA

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elda (Alicante), a través de la dirección del Museo del Calzado, ha anunciado que este espacio de la ciudad ha revalidado la certificación Q de calidad turística, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes).

Este sello pretende acreditar que "el museo cumple con los estándares más exigentes en materia de gestión, servicios y atención al público", según ha señalado el consistorio eldense en un comunicado, en el que ha valorado que esta noticia consolida la posición del complejo como "uno de los referentes culturales de la Comunitat Valenciana".

"La renovación de esta certificación es el resultado de un riguroso proceso de auditoría que evalúa la excelencia en todos los procesos del museo. Desde la conservación del patrimonio hasta la experiencia del usuario, el Museo del Calzado de Elda ha demostrado mantener una apuesta firme por la mejora continua y la profesionalización de su oferta", han resaltado desde el equipo de gobierno.

En palabras de la directora del museo, Andrea Paños, esta certificación supone "un reconocimiento al esfuerzo diario de todo el equipo por ofrecer una experiencia completa, rigurosa y cercana" a los visitantes, ya sean vecinos de Elda o turistas llegados de cualquier parte del mundo.

"Queremos que cada persona que cruza la puerta sienta que entra en un lugar cuidado al detalle, donde el patrimonio de nuestra industria se muestra con el respeto y la sensibilidad que merece. La Q de calidad es una garantía de confianza y profesionalidad que nos ayuda a seguir posicionando a Elda dentro de la oferta cultural y turística nacional", ha afirmado la responsable del espacio.

"MEMORIA INDUSTRIAL"

En esta línea, el Ayuntamiento ha remarcado que "el Museo del Calzado no solo es un espacio de custodia de la memoria industrial de Elda, sino un motor de atracción turística que pone en valor la identidad de la ciudad".

"Con sus exposiciones de maquinaria histórica, colecciones de zapatos de personalidades y diseños de vanguardia, el museo proyecta la imagen de Elda como una ciudad orgullosa de su pasado y enfocada en su futuro", añade el consistorio.

El Ayuntamiento ha subrayado que, con el lema institucional 'Elda parte de ti', pretende seguir impulsando la "modernización" de espacios culturales: "La renovación de este sello no es un punto final, sino un incentivo para seguir incorporando nuevas propuestas educativas y expositivas que hagan del museo un espacio vivo y accesible para todos los públicos".

"Con este hito, el Museo del Calzado reafirma su compromiso con la excelencia y contribuye a fortalecer el tejido cultural de la ciudad, demostrando que la inversión en calidad es la mejor herramienta para proteger nuestra historia y potenciar nuestro desarrollo turístico", ha concluido el consistorio.