El Museo Camilo Sesto abrirá sus puertas el 11 de junio en Alcoi (Alicante)

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, y la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, han anunciado este martes en una rueda de prensa que el próximo 11 de junio se inaugurará de forma oficial el Museo Camilo Sesto.

Este proyecto es uno de los "más esperados y deseados" en el municipio, ya que "está concebido para preservar, proteger y difundir el legado de una de las figuras culturales más relevantes nacidas" aquí y "con una trayectoria indiscutible a escala mundial".

"Con esta apertura, el municipio da un paso adelante en la creación de una oferta cultural de primer nivel que beneficiará a la economía local atrayendo a visitantes de todo el mundo", detalla el Ayuntamiento.

Durante la presentación, se ha resaltado que el pueblo de Alcoi "supo reconocer al artista en vida otorgándole los máximos honores municipales posibles". En este sentido, Camilo Sesto recibió la medalla de oro de la ciudad, fue nombrado hijo predilecto y se puso su nombre a una de las principales arterias del municipio, la Alameda Camilo Sesto.

Con la creación de este museo, el consistorio asegura que cumple "con el encargo que el propio cantante dejó en su testamento para acoger su extenso legado artístico y personal, poniéndolo al alcance de toda la ciudadanía".

CARACTERÍSTICAS DEL MUSEO

La ejecución del proyecto ha contado con un presupuesto global de aproximadamente un millón de euros y ha sido financiada mayoritariamente con fondos europeos. En concreto, las obras de rehabilitación del edificio han tenido un coste total de 743.920 euros, financiados al 60 por ciento con dichos fondos. Por otro lado, la fase de musealización del recinto se ha adjudicado por un importe de 228.223,25 euros, una cantidad cubierta al 100% por financiación europea.

"Para garantizar la gestión diaria y asegurar que el espacio esté plenamente operativo, el Ayuntamiento está impulsando la creación de la plaza de dirección de museos, que coordinará tanto esta nueva instalación como la Pinacoteca Municipal", informa el consistorio.

El diseño del espacio destaca por su "marcado carácter innovador, fusionando los objetos originales del artista con las últimas tecnologías y la inteligencia artificial". Las instalaciones se organizan en dos plantas diferenciadas para guiar "adecuadamente" a los visitantes.

El entresuelo se centra en su faceta profesional, recreando sus inicios, un estudio de grabación y la exposición de sus numerosos discos y premios internacionales. Por su parte, la planta subterránea acoge la dimensión personal del cantante, mostrando su biografía, objetos íntimos, su "relación especial" con Alcoi y un espacio destacado para su obra 'Jesucristo Superstar'.

FIGURA "ÚNICA E IRREPETIBLE"

Francés ha manifestado que "siempre" han valorado la figura de Camilo Sesto: "Hablamos de la figura artística más importante e internacional, única e irrepetible, que tuvo la suerte de ser hijo de Alcoi".

"Anunciamos de forma inequívoca que el próximo 11 de junio de 2026 inauguraremos este museo, un acto en el que estarán presentes familiares, amigos, representantes institucionales y personalidades del mundo de la cultura para celebrar que la ciudad ya dispone del espacio de primer orden que este artista merece y que generará nuevas oportunidades para nuestro tejido turístico y comercial", ha añadido.

De otro lado, Zamorano ha subrayado que el consistorio ha querido hacer "un espacio completamente accesible e inmersivo" que "mostrará la vida, la obra y el legado" que el artista ha dejado, "convirtiéndose en un nuevo motor de atracción turística para nuestra ciudad".

La edil ha reivindicado el "potencial de las instalaciones", ya que "el recinto contará con espacios interactivos donde la gente podrá cantar sus canciones, utilizar pantallas táctiles y disfrutar de una vitrina holográfica inédita en Europa con elementos originales de 'Jesucristo Superstar'".

La jornada inaugural del día 11 de junio comenzará por la mañana con el acto institucional y de descubrimiento del museo. A partir del mediodía, las puertas se abrirán al público general para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de este nuevo "polo de atracción, especialmente pensado para acoger la llegada de miles de seguidores procedentes de todo el mundo" y, "de una manera muy particular, del mercado latinoamericano", ha concluido el Ayuntamiento.