El Museo de la Ciudad suma a su futura sala del Grupo Parpalló obras donadas de Michavila, Bayarri y Monjalés

Autoretrat - PACO ALCANTARA

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciudad de València incorpora a sus fondos nuevas obras del Grupo Parpalló, el grupo artístico nacido a mediados del siglo XX y que introdujo en la capital las vanguardias de la pintura europea.

Las obras han sido donadas por una ciudadana y aceptadas por la Junta de Gobierno Local. En concreto, la donación, realizada a título gratuito, incluye las siguientes piezas: 'Autorretrato de Salvador Soria', valorado en 5.000 euros; cuatro piezas pequeñas de Joaquín Michavila, Nassio Bayarri, Salvador Soria y Ribera Berenguer, valoradas en 6.000 euros; 'Felicitación de Vicente Castellano' (500 euros); varios bocetos de Monjalés (800 euros) y catálogos y documentos de artistas del Grupo Parpalló, que suponen unos 500 euros. Con esta valoración, el conjunto de la donación asciende a la cantidad de 12.800 euros, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Las obras han pasado a formar parte del patrimonio histórico-artístico municipal y, en concreto, se destinarán a incrementar la colección del Museo de la Ciudad, que en el nuevo Plan Museológico tiene previsto dedicar una sala al Grupo Parpalló.

La donación se añade a la que también recibió el Museo de la Ciudad el pasado mes de febrero y que incluía un cuadro de Doro Balaguer y una máscara de Nassio Bayarri, integrantes del grupo artístico. Todas las obras donadas enriquecerán la sala dedicada al Grupo Parpalló.

Como ha destacado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, "las donaciones enriquecen las obras del Grupo Parpalló con las que ya contaba el Ayuntamiento, por lo que la sala que se le dedicará en el Museo de la Ciudad reflejará de forma más amplia y detallada la obra de este grupo de artistas valencianos que son todo un referente en nuestra historia".