El Museu de Belles Arts de Castelló despide la exposición del ilustrador castellonense Nadar - GENARALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 14 May. (EUROPA PRESS) - -

El Museu de Belles Arts de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, afronta la recta final de la exposición 'Las viñetas y los mecanismos de la naturaleza humana' del ilustrador castellonense Pep Domingo, conocido artísticamente como Nadar. La muestra, de acceso libre, puede visitarse hasta el 17 de mayo.

La sala vestíbulo del museo acoge una selección de páginas de cómic que conforman un recorrido gráfico por la trayectoria del autor. A través de estas obras, Nadar invita al público a reflexionar sobre los mecanismos que definen a los seres humanos, uno de los rasgos más característicos de su trabajo.

Cada viñeta se presenta como un pequeño laboratorio en el que se observan relaciones humanas esenciales, tensiones, decisiones y acciones que reflejan la naturaleza misma de quienes somos.

Con esta exposición, el autor propone una última oportunidad para descubrir cómo los relatos, en su forma más concentrada, revelan lo más humano y esencial de la experiencia.

Detrás de Nadar se encuentra Pep Domingo, creador castellonense que adoptó el pseudónimo del célebre fotógrafo y caricaturista francés del siglo XIX para firmar sus trabajos.

PROYECCIÓN

Por otro lado, el Museu de Belles Arts de Castelló acoge el último de los pases del ciclo 'Cinema, Drets i Dignitat', organizado por el grupo local de Castellón de Amnistía Internacional. El martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, tendrá lugar la proyección de la película valenciana 'La invasió dels bàrbars'.

La película, dirigida por Vicent Monzonís con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, cuenta la historia de Aurora y su enfrentamiento con el alcalde de un pueblo cercano a València por la exhumación de una fosa del franquismo descubierta en su término municipal. La entrada es libre hasta completar aforo.