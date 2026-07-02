El Museu de les Ciències invita al público a bailar con una muestra interactiva que recala por primera vez en España

La muestra '¡Bailar! El arte de moverse' - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València invita a sus visitantes a bailar con una nueva exposición interactiva que recala por primera vez en España y que busca analizar la relación con el movimiento desde un punto de vista divertido y familiar.

El centro exhibe desde este jueves la muestra '¡Bailar! El arte de moverse', "que anima al público desde el primer momento a participar, girar, saltar y realizar coreografías e interactuar con otras personas, en un reflexión personal y colectiva sobre nuestra relación y experiencia con el baile", según ha destacado la directora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, durante la inauguración de esta propuesta, que llega por primera vez a España.

La presentación ha contado con la presencia de la presidenta de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Sylvie Retailleau, y de la comisaria de la exposición Sophie Manoff.

'¡Bailar! El arte de moverse', dirigida a un público familiar "y que puede ser disfrutada tanto por niños como jóvenes y adultos" --remarca Ortells-- estará en el Museu de les Ciències hasta enero de 2028.

Producida por la Cité des Sciences et de l'industrie (París) y diseñada en colaboración con el Centre National de la Danse de París, puede visitarse en la primera planta del Museu y se organiza en tres áreas temáticas en torno a tres grandes movimientos e ideas: 'Girar', 'Saltar' y 'Encontrarse'.

"Cada una de las secciones cuenta con propuestas que invitan a la participación del público a través de experiencias coreográficas colectivas e instalaciones educativas individuales, que explican conceptos clave del movimiento y la danza", comenta Ana Ortells, que resalta también "lo divertida y original que es una exposición concebida para el encuentro y deleite de sus visitantes".

La bienvenida en 'Girar' es una instalación que reta al público a controlar las letras de la palabra 'bailar' con el movimiento del cuerpo; también se puede probar una kinesfera (esfera imaginada formada por veinte caras triangulares que representan los movimientos), imitar a bailarines y dejarse llevar por una batalla de 'break dance', ritmos africanos o una farandola, entre danzas llenas de giros.

En 'Saltar' hay un espacio con huellas en el suelo para practicar saltos coordinados con diferentes ritmos ('El viaje rítmico') y crear una coreografía en pareja; aquí también el público encuentra el juego 'El gran salto' en el que se captura el salto del visitante y se reproduce en pantalla un análisis del movimiento.

Y el área denominada 'Encontrarse' acoge la instalación 'El tiovivo danzante', un espacio de danza grupal en el que se suceden tres bailes de salón de distintas épocas, cada uno con su propio universo musical. Cada 30 minutos, una señal sonora invita al público a encontrarse para participar en el baile colectivo concebido por la coreógrafa Virginie Quigneaux, desde un branle renacentista a un vals hasta llegar a una sesión de música disco.

OFERTA DE VERANO

Esta nueva exposición es una de las novedades de la programación de verano de la Ciutat de les Arts i les Ciències junto con el estreno de la proyección 'Recombination. Más allá de la materia', que propone un viaje abstracto a través de la visualización artística de fractales matemáticos y la nueva edición del planetario en directo 'Las Nocturnas de verano' en el Hemisfèric, todos los martes y jueves a las 20 horas hasta el 3 de septiembre. Hay prevista una sesión extraordinaria el miércoles 9 de septiembre a las 19 horas.

A través de la narración de un planetarista, el público descubre el cielo nocturno estival y las constelaciones más representativas de esta época del año. Entre las actividades de divulgación, destaca la observación diurna con telescopios el 21 de julio a las 11 horas en los exteriores, una jornada de libre acceso y gratuita que se completará con una conferencia a las 19 horas sobre el próximo eclipse solar en el Auditorio del Museu de les Ciències.

Además, el complejo amplía estos meses sus horarios de manera que el Museu de les Ciències estará abierto, de 10.00 a 21.00 horas, hasta el 6 de septiembre, con talleres de 'La Ciencia a Escena', visitas guiadas y espectáculos en el Teatro de la Ciencia todos los días.

Asimismo, el Hemisfèric proyecta más sesiones en julio y agosto. Otra de las novedades de 2026 está en los exteriores del complejo.

La exposición abstracta 'Genoma y estructura escultórica' de Park Eun Sun es la última apuesta por el arte público de libre acceso de la Ciutat de les Arts i les Ciències que reúne un conjunto de ocho obras en gran formato realizadas en mármol, acero y granito.