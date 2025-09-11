El Museu de les Ciències organiza una jornada gratis de astrofotografía con observación, charlas y exposiciones - GVA

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València ha organizado para este viernes 12 de septiembre una jornada especial y gratuita sobre astrofotografía, que incluye un encuentro con expertos en este campo, la inauguración de una exposición y una observación astronómica con telescopios.

Además, en la jornada también tendrá lugar la entrega de premios de la segunda edición del concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes', convocado por la Ciutat de les Arts i les Ciències, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El evento arrancará a partir de las 19.30 horas, con la mesa redonda 'Bajo un mismo cielo. Planifica, dispara y protege el brillo de las estrellas', en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. Se trata de una actividad de libre acceso hasta completar aforo.

El encuentro será moderado por el fotógrafo Jesús Manuel García Flores y en él participarán profesionales como Antoni Cladera, cofundador de PhotoPills; Daniel Ruano, director comercial de Foto Ruano, y Antonia Varela, presidenta de la Fundación Starlight. La mesa redonda abordará temas como la planificación precisa, cómo sacar el máximo partido al equipo fotográfico y será, a la vez, una oportunidad para reflexionar sobre cómo cuidar ese cielo estrellado que tanto inspira.

En este diálogo abierto, se abordarán "aspectos clave" como la planificación de sesiones nocturnas, el uso eficiente del equipo fotográfico y los retos técnicos que plantea capturar el cielo estrellado. Asimismo, se mostrarán herramientas digitales al alcance de cualquier aficionado, consejos prácticos sobre cámaras y ópticas, y experiencias de campo servirán para guiar tanto a iniciados como a fotógrafos con más recorrido.

Tras la mesa redonda, se celebrará la entrega de los premios de la segunda edición del concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes' y la inauguración de la exposición de las diez imágenes ganadoras, en la calle Menor del Museu de les Ciències.

Al concurso se han presentado trabajos procedentes del territorio nacional e internacional y, este año, ha contado con la marca SONY como nuevo patrocinador, además de la empresa valenciana FotoAstro González. El proyecto cuenta además con el respaldo de la Asociación Valenciana de Astronomía y la Asociación Astronómica de Aras de los Olmos.

A partir de las 21.30 horas, los asistentes podrán participar en una observación astronómica con telescopios donde se podrán contemplar cúmulos estelares y estrellas dobles. Esta actividad también es gratuita y contará con la atención de divulgadores que guiarán al público durante la observación. La cita es en el Jardín de Astronomía del Umbracle, espacio de libre acceso.