La Mutant responde al odio homófobo con la pieza coreográfica de Paula Pachón 'Traktorlesbe' - REMITIDA LA MUTANT

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Traktorlesbe' significa lesbiana tractor en noruego y también es el título de la respuesta gestual de la coreógrafa Paula Pachón al odio, programada los días 13 y 14 de noviembre en La Mutant de València.

En escena, la pieza repasa y celebra diferentes maneras de decir lesbiana, desde los improperios lesbofóbicos hasta aquellos con un carácter positivo dentro de la comunidad 'queer', resignificándolos desde el cuerpo, el movimiento, el discurso y la escenografía, explican, en un comunicado, los responsables de la sala, que con esta propuesta "responde al odio homófobo".

La investigación surgió en 2024 durante el proceso de creación de una visita performativa para la exposición 'Tantes dones en una mateixa. Art contra la violència masclista', en el Centre Cultural La Nau de València. La pregunta inicial de aquel proyecto, centrada en las palabras que atraviesan un espacio expositivo, derivó hacia una cuestión más personal, y Paula Pachón terminó preguntándose qué palabras le atravesaban a ella.

A partir de este desplazamiento, la investigación comenzó a centrarse en los insultos y expresiones utilizadas históricamente para nombrar a las lesbianas, "entendiendo que estas palabras no constituyen únicamente unidades lingüísticas, sino también estructuras de comportamiento, afecto y memoria que producen efectos concretos sobre los cuerpos", desarrolla la creadora.

El espectáculo se sitúa en la intersección entre la creación escénica, la investigación lingüística y la escritura crítica. 'Traktorlesbe' entiende la danza como un lenguaje de pensamiento y transmisión cultural que utiliza el cuerpo como archivo vivo y territorio de escucha, expresión y transformación. Desde esta perspectiva, el insulto deja de ser únicamente un signo verbal para convertirse en una práctica corporal susceptible de ser analizada, desplazada y resignificada.

LENGUAJE DE PENSAMIENTO

El cuerpo como territorio de escucha y acción Paula Pachón es coreógrafa e investigadora con una década de trayectoria en danza. Su trabajo parte de una concepción amplia de la danza como lenguaje de pensamiento, sensibilidad y transmisión cultural, con especial atención al cuerpo como territorio de escucha y acción.

A través del movimiento y del análisis semiótico, etimológico y epistemológico, su nueva obra, 'Traktorlesbe' explora cómo el insulto puede resignificarse y transformarse en material coreográfico, configurando un archivo vivo de gestos que revelan tanto la violencia como las posibilidades de resistencia y reapropiación política del lenguaje en los cuerpos disidentes.