El MuVIM 'venera' la memoria del Santo Cáliz de València como "símbolo, herencia y fuente de inspiración"

La exposición 'El Sant Calze de València. Un món per descobrir', en el MuVIM. - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) inaugura la exposición 'El Sant Calze de València. Un món per descobrir', que revisa la información y memoria del Santo Cáliz que se venera en la Catdral y reivindica "toda su riqueza, no solo como objeto, sino como símbolo, como herencia y como fuente de inspiración para nuestra sociedad".

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, en la presentación de la muestra, que se instala en la Sala Parpalló hasta el próximo mes de febrero.

Este recorrido expositivo incluye, entre otros fondos, una reproducción de la copa y de una estatua funeraria, una arqueta medieval, diversas pinturas de los siglos XVI al XXI, libros, tarjetas postales y objetos de recuerdo. Para configurarlo se ha combinado la investigación del arqueólogo Antonio Beltrán, la significación religiosa de la reliquia y su influencia en la historia del arte.

Al parecer del máximo responsable de la corporación provincial, esta exposición puede "inspirar a cuidar nuestro patrimonio, admirar nuestra historia y compartir con orgullo todo aquello que nos hace únicos".

El proyecto, comisariada por Alicia Palazón y Rafael Company, director del museo, continuará su recorrido por diversas localidades de la provincia. En este sentido, el presidente provincial ha avanzado que la segunda piedra de esta exposición itinerante se colocará fuera de estos muros, y el primer municipio que la recibirá será Carlet. "En los tiempos de mayor oscuridad, un matrimonio de este pueblo asumió el riesgo más grande, salvaguardar la reliquia de la destrucción", ha señalado.

Por su parte, el arzobispo de València, Enrique Benavent, ha destacado que las celebraciones de los años jubilares "pueden ser una ocasión para que muchos valencianos y mucha gente de fuera de València y de otros lugares puedan conocer el gran patrimonio religioso y cultural que tenemos aquí".

El prelado ha aseverado que el Santo Cáliz "es una reliquia que ha conservado la Iglesia durante siglos y esta exposición muestra cómo ha dado lugar a una manifestación cultural en el mundo de la escultura, en la pintura, la música o el cine, y de alguna manera es un elemento que ha despertado interés e inquietud por conocerlo y por darlo a conocer".

AÑO JUBILAR

En esta misma línea se ha referido el diputado de Cultura, Paco Teruel, quien ha apuntado que esta muestra "responde a la voluntad de la Diputación de conmemorar el III Año Jubilar del Santo Cáliz y de impulsar el valor cultural, histórico y espiritual de una reliquia que proyecta nuestra tierra al mundo".

Para el desarrollo de 'El Sant Calze de València. Un món per descobrir' han colaborado diferentes entidades e instituciones, como el Arzobispado de València, lo que ha supuesto la cesión de piezas por parte de la Catedral de València, el Colegio del Patriarca, la Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri, la Cofradía del Santo Cáliz, la Església de l'Assumpció de N. S., d'Albaida, y la Església de S. Jaume Apòstol de Algemesí; el Ayuntamiento de València, que ha supuesto la cesión de una pieza por parte de la Hemeroteca Municipal de València; y el Museu de Belles Arts de València.

Igualmente, han colaborado la Basílica de Morella; la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Onda; la Casa Museo José Segrelles de Albaida; el Centro de Documentación Cinematográfica del Institut Valencià de Cultura; el Archivo Fílmico del Institut Valencià de Cultura, Radiotelevisión Española; la Filmoteca Española; el servicio de Museos de la Generalitat Valenciana, y los artistas María Gómez y Pedro Arrúe.

Rafael Company, ha señalado que con esta exposición el MuVIM se aproxima "a la imagen del Santo Cáliz de València en las edades moderna y contemporánea, a sus protagonismos en la vida artística y cívica valenciana, y hace referencia a la presencia de la preciosa copa en el devenir religioso".