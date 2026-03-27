Nacen siete zorros voladores y cinco chitales en cinco días en Terra Natura Benidorm

Chitales de Terra Natura Benidorm - TERRA NATURA BENIDORM

ALICANTE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm ha registrado en los últimos cinco días, en coincidencia con la llegada de la primavera, el nacimiento de siete crías de zorros voladores (murciélagos) y cinco chitales (ciervos moteados) en la pradera de herbívoros.

Desde el recinto de naturaleza destacan que este acontecimiento pone de manifiesto las óptimas condiciones de los hábitats recreados en el parque, así como el estado de bienestar animal, "consolidándose como un referente en la preservación de la biodiversidad".

Los zorros voladores están considerados como uno de los murciélagos más grandes del mundo, con ejemplares que pueden alcanzar un peso de 1,5 kilos y hasta dos metros de envergadura alar. A diferencia de la mayoría de los quirópteros, que son nocturnos, insectívoros y se orientan mediante ecolocalización, esta especie presenta hábitos crepusculares y una dieta basada principalmente en fruta, flores y néctar. Además, combina el uso del oído con la vista para orientarse durante el vuelo y localizar alimento.

La población de esta especie ha experimentado un descenso significativo en los últimos años debido a la caza directa, la deforestación y la degradación de su hábitat. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los zorros voladores han sufrido una reducción aproximada del 30% en los últimos 15 años, lo que refuerza la importancia de su reproducción en entornos controlados como Terra Natura para la conservación y sensibilización ambiental.

La gestación de los zorros voladores se prolonga entre cinco y seis meses, tras la que nace generalmente una única cría. La madre establece un fuerte vínculo con su descendencia, a la que transporta consigo durante las primeras semanas de vida.

NACIMIENTOS SINCRONIZADOS

En este caso se ha observado una sincronización en los nacimientos, un fenómeno que también se produce en la naturaleza y que aumenta las probabilidades de supervivencia. Las crías nacen con un peso aproximado de 50 gramos y una longitud de unos ocho centímetros.

De forma paralela, en la pradera de herbívoros han nacido cinco chitales, conocidos como ciervos moteados, una especie originaria del subcontinente indio. Estos animales también presentan comportamientos reproductivos sincronizados, lo que permite que varias crías nazcan en un corto periodo de tiempo, reduciendo el riesgo de depredación y favoreciendo la protección grupal.

Con estos nacimientos, Terra Natura Benidorm asegura que refuerza su compromiso con el bienestar animal y la conservación de especies, así como que se consolida como un espacio donde "la reproducción natural y el desarrollo de las crías se produce en condiciones adecuadas que favorecen su supervivencia y contribuyen a la preservación de la biodiversidad".