Nadine Sierra, "la nueva gran diva" de la escena operística, se presenta en Les Arts el 26 de marzo

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VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía dedica su velada consagrada a las "más grandes voces del panorama operístico" a la soprano estadounidense Nadine Sierra que, acompañada al piano por Bryan Wagorn, interpretará algunos de las arias de papeles y obras "más emblemáticas" de su carrera en un único recital el jueves, 26 de marzo, a las 19.30 horas, en la Sala Principal.

Nadine Sierra, que actualmente está considerada "la nueva gran diva" del circuito internacional, debutó en Les Arts en 2014, poco después de su victoria en el XIII Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé, según ha indicado la organización en un comunicado.

Su presentación tuvo lugar ese año con el papel de Norina en 'Don Pasquale', de Donizetti, y Tytania en 'A Midsummer Night's Dream', de Britten en 2016, que marcarían el inicio de su carrera.

La artista norteamericana regresa a València, 10 años después, convertida en una de las "más rutilantes estrellas de la lírica", con compromisos en los principales teatros y festivales, que se han rendido ante sus interpretaciones en títulos como 'La traviata', 'Rigoletto' o 'La sonnambula'.

Aclamada por su voz, canto "elegante y refinado", así como por su presencia escénica, Nadine Sierra "encarna el carisma y el glamour de las grandes estrellas de la lírica".

La cantante norteamericana reserva la primera parte de su recital en Les Arts a su faceta como intérprete de ópera, con títulos como 'Don Pasquale' de Donizetti, 'Le nozze di Figaro' de Mozart, o 'La bohème' y 'La Rondine' de Puccini.

Tras el descanso, la soprano de Florida propone un recorrido por sus raíces latinas, así como sus vínculos con la cultura española, con un repertorio que incluye 'Cuatro madrigales amatorios' del valenciano Joaquín Rodrigo, 'Melodía sentimental' de Héctor Villa-Lobos, o 'Me llaman la primorosa' de 'El barbero de Sevilla' de Gerónimo Giménez.

La canción popular latinoamericana protagonizará otro de los momentos clave de la velada, con tres de las composiciones más populares del género: 'Bésame mucho', 'Estrellita' y 'Cielito lindo'.

Les Arts ha recordado que las entradas para el recital de Nadine Sierra pueden adquirirse a través de cualquiera de los canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 961975900 y la web de Les Arts.