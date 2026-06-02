Nagore Iriberri, Premio Jaume I de Economía: "Las diferencias por género todavía persisten, no son cosa del pasado"

Archivo - Nagore Iriberri, profesora de investigación IKERBASQUE en la Universidad del País Vasco UPV/EHU - EKONOMISTAK - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nagore Iriberri Etxebeste, Premio Rei Jaume I de Economía 2026, asegura que las diferencias de género "todavía persisten" en la actualidad, por lo que "no son cosa del pasado", y ha mostrado "mucha ilusión y cierto orgullo" de que líneas de investigación como la economía de género reciban este tipo de reconocimientos que ponen en valor "contribuciones que igual históricamente han tenido menos relevancia, pero desde hace unos años están tendiendo a tener mucha más".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, después de que el jurado le haya concedido este galardón por sus contribuciones "pioneras" en el ámbito de la economía conductual y la de género, tras valorar que sus primeros trabajos sobre la importancia del comportamiento en situaciones de desequilibrio en los juegos han influido de manera "muy significativa" en todo el campo de la economía experimental.

Según el jurado, sus contribuciones más recientes sobre la importancia de las expectativas en el comportamiento de hombres y mujeres en situaciones competitivas o el impacto del género en la progresión profesional en Economía han sido "muy influyentes" tanto para comprender el mundo como para transformarlo. También destaca que ha prestado "importantes" servicios a la profesión, al presidir el panel de Economía de la Agencia Estatal de Investigación en España.

La profesora Iriberri se ha mostrado "muy sorprendida" pero también "muy contenta" tras recibir el Premio Rei Jaume I de Economía y ha agradecido este galardón "de reconocimiento desde la misma profesión, de tus colegas". Por eso mismo, ha mostrado "mucha ilusión de que reconozcan estas contribuciones", a la vez que "cierto orgullo" de que líneas de investigación como la suya para entender las diferencias por motivo de género "tengan reconocimiento".

También ha valorado que los Premios Jaume I pongan en valor "contribuciones e investigaciones que igual históricamente han tenido menos relevancia, pero desde hace unos años la economía de género está teniendo mucha, también porque mucha gente lo ve relevante hoy en día". "Estas diferencias todavía persisten, no son cosa del pasado", ha sostenido.

LAS DIFERENCIAS SON MAYORES EN LA SELECTIVIDAD

Iriberri ha señalado que, por ejemplo, la manera en la que se diseña un examen o una prueba "sí que puede tener efecto diferencial en el rendimiento de hombres y de mujeres" y ha apuntado que existen diferencias según la franja de edad. En caso aquellas "más tempranas", ha especificado, en "todo lo que tenga un componente de evaluación, las diferencias de género van a ser menores".

Pero en el caso de las Pruebas de Acceso a la Universidad, "donde uno se juega mucho en un solo examen, las diferencias de género van a ser mayores, en detrimento de las mujeres", ha expuesto.

También ha mencionado el caso de diferencias a la hora de afrontar una negociación salarial, donde las mujeres tienen "una probabilidad menor" de llevarlas a cabo. "Y cuando lo hacen, puede que tengan resultados diferentes", ha deslizado.

PROFESORA DE INVESTIGACIÓN

Nagore Iriberri Etxebeste es doctora en Economía por la Universidad de California, San Diego (Estados Unidos). Actualmente es profesora de investigación Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde desarrolla una destacada labor científica en los ámbitos de la economía del comportamiento, la economía experimental y la economía de género.

Su investigación se ha centrado en comprender cómo toman decisiones las personas en contextos estratégicos y competitivos, incorporando factores psicológicos y sociales que los modelos económicos tradicionales suelen ignorar. Sus trabajos han contribuido de forma "decisiva" al desarrollo de nuevas teorías sobre racionalidad limitada, comportamiento estratégico y toma de decisiones en situaciones de información imperfecta, convirtiéndose en "referencias internacionales" en estos campos.

Entre sus aportaciones "más influyentes" destacan sus estudios sobre comportamiento en subastas, aprendizaje estratégico y motivación individual, así como sus investigaciones sobre el efecto de la comparación social y la información relativa al rendimiento en entornos educativos y laborales. Sus trabajos han demostrado cómo el conocimiento del desempeño de otras personas puede modificar significativamente los incentivos y los resultados obtenidos. "Este tipo de información sí que afecta a los individuos", ha apuntado al respecto.

Una segunda línea de su investigación se ha centrado en la economía de género. Sus estudios han aportado evidencia empírica "pionera" sobre las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres en entornos competitivos, así como sobre los mecanismos que explican la desigualdad de género en el ámbito académico y profesional. Sus investigaciones han contribuido "de manera relevante" al debate internacional sobre reconocimiento, promoción y evaluación del talento científico.