Navarro espera que no haya una "táctica para ahogar" a la Comunitat con el FLA y afea "falta de sensibilidad" a Montero

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el Congreso de CCOO PV - EDU MANZANA -EUROPA PRESS

Navarro reclama a Mazón dar "mayor valor al diálogo social" y echa en falta una reunión con CEV y sindicatos previa a la de proveedores

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha recriminado la "falta de sensibilidad" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por ser "de las pocas ministras que no han venido a la zona de la dana" y "no dar una solución que es el FLA extraordinario".

Navarro ha subrayado que "en otras ocasiones, a pesar no haber presupuesto, por parte del Gobierno central sí que ha habido" FLA extraordinario, y ha manifestado que espera que "no sea una táctica política para ahogar a esta comunidad", porque supondría ahogar a una parte importante del país.

Así se ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia al congreso de CCOO PV este jueves, el mismo día en que Carlos Mazón mantiene una reunión con entidades empresariales proveedoras de la Generalitat.

Navarro ha subrayado la "preocupante" situación financiera de la Generalitat. "Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para ver si podemos contactar después de cuatro meses", ha señalado.

Salvador Navarro ha asegurado que la patronal valenciana va a trabajar con la Generalitat desde la "lealtad institucional" en cuestiones como las entregas a cuenta, el FLA extraordinario y el modelo de financiación autonómica.

PIDE MAYOR VALOR AL DIÁLOGO SOCIAL

Sin embargo, se ha dirigido "al propio presidente" de la Generalitat para señalar que, si se materializan los impagos a proveedores, debe darle un "mayor valor al diálogo social", que "ha funcionado durante muchísimos años en esta comunidad".

"Me gustaría insistir en ese valor que tiene el diálogo social. Hoy la reunión con los sectores ha estado muy bien, pero yo he echado en falta una previa con los sindicatos y con la propia patronal, y a partir de ahí, las reuniones distintas", ha comentado.

Por tanto, ha pedido al presidente de la Generalitat que "se ponga en el primer rango de los trabajos a realizar la valoración pertinente del diálogo social que tanto ha funcionado en esta comunidad".

"MUCHOS SINSENTIDOS"

Preguntado por los recortes pactados en los presupuestos autonómicos a sindicatos y patronal, Salvador Navarro ha afirmado que, "en esta política que estamos viviendo, tanto en la nacional como en la autonómica, hay muchos sinsentidos".

"EL PP ES TAMBIÉN RESPONSABLE"

En este sentido, Navarro ha puntualizado que la CEV admite que "haya recortes por la situación extraordinaria de la dana", pero no que "haya partidos con representación en Les Corts que no valoren el diálogo social y que al final, por esa no valoración del diálogo social, el partido se haya apoyado con el gobierno autonómico para rebajar las partidas a patronal y sindicatos".

Así, ha asegurado que lo que le "preocupa es la falta de valoración en algunos partidos, y el PP es también responsable por haber apoyado las enmiendas, en esa no valoración del diálogo social".

Navarro ha vinculado el pacto de las enmiendas con Vox con la necesidad de aprobar un presupuesto" y ha apuntado además que "ciertamente, también es un sinsentido que sea un presupuesto mayor de la historia, expansivo, pero en cambio a junio no llegamos para pagar a proveedores".

Sobre qué supone el recorte a sindicatos y patronal, el presidente de la CEV ha insistido en que "no es tanto el valor económico" sino "darle importancia al diálogo social", y ha destacado "todo el trabajo que realiza el diálogo social, cerca de las miles de reuniones que teníamos, los contactos que teníamos en las administraciones".