La negociación entre Educación y sindicatos para intentar poner fin a la huelga indefinida se adelanta al domingo

La consellera de Educación, Carmen Ortí, (c), recibe a representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT. - CONSELLERIA EDUCACIÓN

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga indefinida que se desarrolla desde el pasado 11 de mayo en la enseñanza pública valenciana se celebrará finalmente este domingo a partir de las 18.00 horas.

Ayer jueves, al término de un encuentro de tres horas y medias, se anunció que las conversaciones se iba retomar la semana próxima, con una propuesta reelaborada por parte de la administración y a través de mesas sectoriales sobre los diferentes puntos que reivindican los docentes. Sin embargo, a última hora de la tarde, las organizaciones convocantes expresaron su rechazo a este calendario y exigieron seguir negociando durante el fin de semana.

Esta mañana, los delegados sindicales de estos tres sindicatos han acudido a las instalaciones de la Conselleria y han pedido hablar con la consellera de Educación, Carmen Ortí, que los ha recibido cuando ha regresado del pleno del Consell.

No se ha negociado nada porque no estaban presentes los integrantes de los otros dos sindicatos de la Mesa Sectorial, ANPE y CSIF, han precisado fuentes del departamento de Campanar, que han señalado que en estos momentos se está elaborando un documento que se les entregará a lo largo del día, una vez esté preparado.

Han añadido que, "como gesto de buena disposición, es la Conselleria la que ha decidido adelantar los plazos con respecto a los acordados por unanimidad en la mesa de negociación, y se ha establecido la fecha del domingo para que tengan tiempo suficiente" para que las organizaciones consulten a sus bases.

CONSULTA AL PROFESORADO

Por su parte, los sindicatos han celebrado que "han conseguido adelantar la negociación". Además, hoy han lanzado ya una consulta al profesorado sobre la nueva propuesta de la administración, "muy similar a la anterior pero con algunas mejoras".

Señalan que, a pesar de que se ha reabierto la negociación, creen que la nueva oferta de la Generalitat no se diferenciará mucho de lo que hay ya sobre la mesa "porque hasta el momento están dificultando una negociación real".

De este modo, han abierto un formulario activo desde las 12.00 horas de hoy viernes y hasta las 14.00 horas de mañana sábado.