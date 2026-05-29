Neus Enguídanos guanya el VII Premi de Teatre Breu Nous Temps

Neus Enguídanos gana el VII Premi de teatre breu Nous Temps
VALENCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Neus Enguídanos i Noelia Muñoz han guanya, respectivamente, el premi i l'accèssit, respectivament, del VII Premi de teatre breu Nous Temps convocat per L'Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València (ESADV), l'Escola de l'Actor (ESAC), L'Escola Off d'Arts Escèniques i la Fundació SGAE.
El jurat ha destacat del text 'On s'acaben les cases', d'Enguídanos, la seua correcta escriptura, els personatges ben perfilats i la quotidianitat en el tractament del tema, amb un to de comèdia però sense deixar de costat el dramatisme. A més, "posa en valor la nostra llengua amb un valencià informal, propi de l'àmbit familiar, que s'adequa a la perfecció amb la temàtica que el text explora".
L'autora fa un ús del llenguatge molt enriquidor, ple de dites i paraules molt característiques de l'Horta de València, per al tractament del tema de l'habitatge i de la seua estreta unió a les nostres arrels i a la nostra identitat.
L'obra presenta tres dones --mare, iaia i filla--, que es pregunten quant de temps podrà aguantar el barri sense vendre's al turisme, aprofundint en les relacions familiars i la qüestió de l'habitatge de manera divertida alhora que emotiva. Un banco en el bosque, un cuadro en la pared narra un desnonament alhora que juga amb les imatges recurrents d'un quadre, un bosc i un banc com a elements preservadors de la memòria.
D'altra banda, el jurat ha destacat l'originalitat de l'accèssit, 'Un banco en el bosque, un cuadro en la pared'. Presenta una dramatúrgia diferent, juga amb el text, amb les imatges i ens mostra un món oníric però a la volta tangible. El jurat l'ha descrit com un regal pel que respecta a la recerca de noves formes d'escriure teatre i de la seua potencial posada en escena.
Destaca el fet que els dos textos exploren el tema de l'habitatge i dels canvis que pateixen els barris front a la turistificació i l'especulació immobiliària.
El text guanyador del Premi Nous Temps i l'accèssit han estat elegits d'entre un total de 24 textos presentats per un jurat format per un representat de cada entitat convocant: Pati Martínez (ESAC), Núria Vizcarro (ESAD), Pedro Giménez (Escola Off), Juan Luis Mira (Fundació SGAE) i Ruth Sancho (AVEET).
Neus Enguídanos i Noelia Muñoz rebran el premi a finals de juny en un acte que se celebrarà a la Sala SGAE Centre Cultural de València.