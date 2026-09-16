Un niño de 3 años se cae de un balcón de un primer piso en Canals y su madre se precipita al intentar cogerlo

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 3 años ha resultado herido con politraumatismos al caer por un balcón de un primer piso en Canals (Valencia) y su madre, de 27 años, se ha fracturado los tobillos tras precipitarse al vacío al tratar de agarrar al pequeño, según han confirmado fuentes de la Policía Local.

Los hechos sucedieron pasadas las 15.00 horas cuando el niño se subió a un mueble que había junto a la ventana y se cayó desde el balcón de la primera planta del inmueble, situado en la calle Germanies de Canals de esta localidad valenciana. La madre resultó también herida al caer cuando trató de retener a su hijo, según las mismas fuentes.

El menor, que presentaba politraumatismo, fue asistido por equipo médico del SAMU y trasladado posteriormente al Hospital La Fe de Valencia en helicóptero medicalizado, según ha informado el CICU.

Por su parte, su madre fue atendida en un primer momento en el centro de salud del municipio y posteriormente fue trasladada al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva en una ambulancia de soporte vital básico con una fractura de tobillos.

La familia se había mudado hace un mes a este piso y el siniestro se está investigando como un accidente, según las mismas fuentes.