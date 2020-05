'No está abandonado, no lo cojas', campaña contra la recogida de crías de aves en espacios abiertos

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros de recuperación de fauna de la Comunitat han lanzado la campaña de concienciación 'No está abandonado, ¡no lo cojas!' para la preservación de la fauna y su cría en su entorno natural ante el inicio de la fase 1 de desescalada en toda la región, con la posibilidad de pasear sin franjas horarias en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Una reivindicación a la que se ha sumado el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana (COBCV) en pro de la concienciación ambiental y la protección de la fauna urbana y periurbana, detalla esta organización en un comunicado.

'No está abandonado' recuerda la importancia de no sacar de su hábitat a las crías de las aves a no ser que, de verdad, necesiten un cuidado externo que no pueda ser proporcionado por sus padres en su entorno.

No es poco habitual encontrar a pequeñas aves en el suelo en parques y plazas, pero ello no quiere decir que necesiten ayuda para sobrevivir, señalan desde los centros de conservación de fauna.

Se trata de una "vulnerabilidad aparente" de las primeras incursiones en el entorno de las crías que están aprendiendo a volar y conociendo el medio que las rodea. Por ello, que los volantones --nombre que reciben las aves antes de desarrollar plenamente su capacidad de vuelo-- se encuentren en el suelo no es más que un signo de que están creciendo y conociendo el medio que las rodea.

Aunque la intención de recogerlas para cuidarlas siempre es buena, hay que intentar conocer previamente si el ave en cuestión necesita o no la ayuda humana para sobrevivir. ¿La norma general? No recoger a las crías y sacarlas de su entorno a no ser que presenten heridas o lesiones visibles; sean aves desemplumadas o crías de vencejos, golondrinas, aviones.

Ante cualquier duda sobre su recogida se puede contactar por teléfono o Whatsapp con cualquiera de los centros de recuperación de Valencia, Castellón o Alicante. También se pueden devolver si ha pasado poco tiempo.