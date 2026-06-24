La noche de San Juan en Valencia se salda con 40 detenidos y 225 actas levantadas, la mayoría por tenencia de drogas

Dispositivo de la Policía Nacional desplegado en la noche de San Juan en València - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial desplegado por la Policía Nacional durante la tarde y noche de la víspera de San Juan en las playas del Cabanyal y la Malvarrosa de València se ha saldado con la detención de 40 personas, la identificación de 927 y el levantamiento de 225 actas, la mayoría por tenencia de sustancias estupefacientes.

El dispositivo ha tenido como objetivo principal propiciar que la ciudadanía disfrutara de las mencionadas zonas y para ello se ha potenciado la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, según ha destacado el cuerpo en un comunicado.

Durante el mismo, que comenzó a las seis de la tarde del 23 de junio, y que ha finalizado en la mañana de este miércoles, se han efectuado 40 detenciones por diversos motivos como tráfico de drogas, riña tumultuaria, robo en el interior de un vehículo o atentado a agente de la autoridad.

Ocho de las detenciones han sido por lesiones, 7 por reclamaciones judiciales, tres por hurto, 10 por daños, una por resistencia o desobediencia, una por falsedad documental, dos por riña tumultuaria, tres por amenazas, una por agresión sexual con penetración, dos por violencia de género y otras dos no especificadas.

Además, se ha identificado a 927 personas y se han levantado 225 actas por, entre otras cosas, posesión de droga, armas y otras infracciones administrativas. Cuatro de los detenidos lo han sido por participar en una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio nocturno con el uso de objetos peligrosos.

Otro de los detenidos ha sido sorprendido in fraganti cuando cometía un robo en el interior de un vehículo. El hombre, además, provocó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando iba a ser arrestado por estos hechos.

Los efectivos policiales que han formado parte del dispositivo son miembros de todas las Brigadas de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana: Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Información, la Unidad de Intervención Policial (UIP), el grupo de motos de la Unidad de Prevención y Reacción, el Servicio de Medios Aéreos, las Unidades Especiales de Caballería y Guías caninos, Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) y la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer.

Asimismo se ha contado con la participación también de agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y del Grupo de Investigación de la Comisaría de distrito de Marítimo.

OTRAS LOCALIDADES

Por otro lado, en la localidad de Gandia se ha identificado a 215 personas, se han levantado 37 actas por tenencia/consumo de droga y una acta por armas. Mientras, en Sagunt se ha identificado a 34 personas y se han levantado dos actas por tenencia/consumo de drogas.