La noche de San Juan deja 30 asistencias sanitarias y un detenido por robo con violencia en Castelló de la Plana

Imágenes de la noche de San Juan. A 24 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquín Corchero - Europa Press

CASTELLÓ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La noche de San Juan ha dejado un balance en las playas de la ciudad de Castelló de la Plana de 30 asistencias sanitarias, todas ellas de carácter leve, así como un detenido por robo con violencia, un accidente sin heridos y una alcoholemia positiva.

Por su parte, el dispositivo de tráfico ha transcurrido "sin incidencias" y finalizó a las 03.00 horas de la madrugada, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Respecto al robo con violencia, fuentes municipales han detallado que se ha producido sobre las 02.00 horas en la avenida Ferrandis Salvador, donde ha sido detenido un hombre nacido en 1992 por el robo de un teléfono móvil tras forcejear con la persona propietaria del mismo, que no ha resultado herida.