Northgate abre en Silla (Valencia) un centro con zona de entrega de vehículos que optimiza la gestión y la eficiencia

Fachada del centro de Nortrhgate en silla (Valencia) - NORTHGATE

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Northgate Renting Flexible ha inaugurado un nuevo punto de servicio en Silla (Valencia) con zona de entrega de vehículos para optimizar la gestión y eficiencia operativa y que es el segundo centro de la empresa de estas características en España, donde cuenta con un total de 50 talleres propios, según ha informado la empresa en un comunicado.

La apertura de estas nuevas instalaciones en Silla se enmarca en la estrategia de expansión de la compañía en España, basada en el refuerzo continuo de su red de infraestructuras y en la incorporación de centros que amplían su capacidad operativa y su cercanía al cliente.

El nuevo centro combina dos funciones clave. Por un lado, cuenta con punto de servicio para intervenciones mecánicas; por otro, actúa como centro de entrega de vehículos, lo que permitirá reforzar esta operativa, mejorar la planificación y agilizar la puesta a disposición de las unidades.

Este modelo, ya implantado por Northgate en Madrid, contribuye a optimizar la gestión de la flota, reducir la carga operativa de otras delegaciones y ganar eficiencia en el conjunto de la red. Con esta apertura, Silla se convierte en el segundo punto de entrega de estas características con el que cuenta la compañía en España.

Con este avance, la compañía consolida su presencia en la Comunitat Valenciana y sigue fortaleciendo su cobertura nacional, alcanzando los 50 talleres propios.

El modelo de renting flexible, en el que Northgate es líder, exige agilidad, disponibilidad y una operativa preparada para dar respuesta a entregas y devoluciones constantes, sin compromiso de permanencia, según las mismas fuentes.

Así, cada paso en este crecimiento responde a un mismo objetivo: seguir ofreciendo un servicio excelente, ágil y accesible, reforzando la capilaridad de la organización y la capacidad para acompañar a empresas, autónomos y particulares con soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades en cada momento.

La directora de Operaciones de Northgate, Begoña López, ha indicado que la apertura de este centro supone "un paso más" en la apuesta por reforzar la presencia en la Comunitat Valenciana. "Por un lado, el punto de servicio nos acerca a usuarios de la zona y nos hace más accesibles. Por otro lado, reforzar el servicio de entregas con este centro de Silla nos permite optimizar la gestión de la flota y mejorar nuestros procesos, lo que se traduce en un servicio más ágil y eficiente para nuestros clientes", ha indicado.

El centro, que dispone de una nave de 500 metros cuadrados y una campa de 3.000 metros cuadrados, da soporte directo a la delegación de Riba-roja de Turia. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la compañía dispone de delegación en la provincia de Alicante.