Una nueva manifestación en València vuelve a exigir un Estatuto propio "ya": "Nos vamos a quedar sin médicos"

Imagen de la manifestación en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos valencianos, convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos CV (CESM), han reclamado este miércoles en una nueva manifestación en València un Estatuto propio "ya" y han advertido: "Nos vamos a quedar sin médicos".

Así lo ha puesto de relieve a Europa Press el secretario general de CESM, Vítor Pedrera, quien también ha solicitado a la ministra del ramo, Mónica García, "recapacitar" y "entender" que la sanidad pública "está en crisis", al tiempo que ha criticado que las condiciones en las que los médicos trabajan son "tercermundistas".

En la marcha se han portado pancartas con mensajes como 'Es vocación, no explotación', 'Exigimos salvar vidas, no perder las nuestras', 'Soy médica esclava. Estatuto médico ya', 'Si mamá no está es porque tiene guardia', 'Trabajar 24 horas seguidas mata', 'En una urgencia tu vida no debería depender de mi descanso', 'No a las guardias de 24 horas', 'Médico = esclavo' o 'La sanidad está enferma'.

También se han coreado proclamas como "Explotación, explotación", "No es vocación, es explotación", "Hora trabajada, hora cotizada", "Marciano dimisión", en alusión al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, o "35 horas ya". "Esta es tu lucha, atiende y escucha", han espetado a los viandantes que circulaban por la capital del Turia mientras se celebraba la marcha, "Lo llaman vocación y no lo es. Es una explotación", "Jornadas laborales como todos los mortales" o "Mónica, corrupta, esta no es tu lucha", en referencia a la ministra de Sanidad.

La manifestación --en la tercera jornada de una nueva semana de paros, la cuarta desde que se convocó la huelga indefinida intermitente y la quinta desde diciembre-- ha arrancado a las 18.30 horas desde el Palau de la Generalitat y transcurre hasta Delegación de Gobierno. Además, en Alicante ha partido otra en la Plaza del Mercado Central que ha concluido en la Casa de las Brujas. Los profesionales de Castellón, por su parte, se han sumado a la marcha de València.

LA SANIDAD CAE DE FORMA "ESTREPITOSA"

Pedrera ha subrayado que el sector lleva pidiendo "desde hace seis meses" que "de una vez por todas" el Ministerio de Sanidad "recapacite y entienda que el colectivo médico no es que esté en huelga, es que la sanidad pública está en crisis": "Nos vamos a quedar sin médicos".

En este punto, ha lamentado que cada vez hay menos profesionales valencianos que finalizan su formación de Médico Interno Residente (MIR) en ejercicio. A su entender, "la sanidad pública va cayendo de forma estrepitosa". Y eso se debe, ha dicho, "a que las condiciones laborales son indecentes": "Los médicos nuevos, jóvenes, no están dispuestos a trabajar en unas condiciones laborales tercermundistas que son las que ofrece la sanidad pública. Y eso, o cambia o nos quedaremos en sanidad sin médicos".

En palabras de este portavoz, "por mucho que los políticos se inventen la transferencia de funciones de unas profesiones a otras", como es en el caso de Enfermería, "a quienes se les intenta adjudicar funciones propias del médico --receta y diagnóstico--, una sanidad sin médicos no existe".

"Si no tenemos --ha proseguido-- unas condiciones laborales óptimas que faciliten y que atraigan a los médicos hacia lo que es la sanidad pública, pues evidentemente tenemos un problema grave que se irá acrecentando año tras año".

Por ello, ha hecho hincapié en que los médicos necesitan "ya" un estatuto propio "que reconozca las características diferenciales del colectivo médico, que permita a los médicos negociar nuestras propias condiciones laborales y, en definitiva, que adecue las condiciones laborales del médico al resto de categorías sindicales".

"NO" HAY RESPUESTA DEL MINISTERIO

Ha recordado que los médicos llevan "cuatro meses" llevando a cabo "continuas huelgas y marchas" porque el Ministerio de Sanidad "sigue sin responder", algo que dice no entender "porque esto no es una huelga que haya decidido el colectivo, sino que es una huelga larvada que lleva ya en marcha desde hace más de diez y que está propiciando, entre otras consecuencias, que la sanidad se descapitalice de médicos".

Pedrera ha insistido en las "malas" condiciones de los médicos, ya que, a su parecer, estos están "en una situación de desventaja con el resto de profesiones sanitarias": "Hay jornadas de 35 horas --en otras profesiones-- y en el caso de los médicos esas jornadas se extienden a 60, 70 y más horas".

Según ha recalcado, esto se debe a las plantillas "infradimensionadas", por lo que ha vuelto exigir "adecuar" el número de trabajadores a las "necesidades reales". Y ha agregado: "Estamos en contacto directo con el Ministerio. Todavía estamos en posiciones muy alejadas, pero entendemos que el Ministerio debe entender que las posiciones se deben de acercar".

Para Pedrera, "no hay otra solución que acercarse a las peticiones del sindicato médico porque, si eso no es así, nos quedaremos sin médicos en la sanidad pública". "Esto es un grave problema que no solamente padecerá la Administración, sino que además padecerá el colectivo médico", ha apostillado.

Y ha concluido: "No es una cuestión de presión, sino de entender cuál es la realidad. Y la realidad es que o esta Administración atiende nuestras peticiones o nos quedaremos sin médicos".