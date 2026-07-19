Nueva noche torrida en la Comunitat Valenciana con temperaturas que han llegado a los 27,5 grados en Oliva

Archivo - Imagen de archivo en la que un hombre se refresca en una fuente de València ante el intenso calor. - EDUARDO MANZANA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado este fin de semana, entre el sábado y el domingo, una nueva noche torrida en todo el litoral, desde la localidad castellonense de Vinaròs, al norte, hasta la población alicantina de Pilar de la Horadada, al sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en esta autonomía a través de la redes sociales.

Durante la pasada noche se ha llegado a los 27.5 grados en Oliva (Valencia) y los 27.2 grados en la ciudad de Castelló de la Plana. Asimismo, se han registrado en Miramar (Valencia) 27.1; en Pego (Alicante), 26.8; en Orihuela (Alicante) y en la ciudad de València, 26.7; en Alicante, 25.8; en Benidorm (Alicante), 25.7; Sagunto (Valencia), 25.5; en Torreblanca (Castellón), 25.4 y en Vinaròs (Castellón), 25.4.

La Aemet ha indicado que hay muchas nubes en el litoral de Castellón y en el litoral norte de Valencia que han contribuido a que la noche haya sido especialmente cálida en esa zona.

Igualmente, la Agencia Estatal de Meteorología ha expuesto que en zonas de cielo poco nuboso la visibilidad no es buena y el cielo tiene un aspecto blanquecino, además de precisar que esto "denota la importante intrusión de polvo en suspensión y otros aerosoles en el aire que se está produciendo desde hace días".

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha establecido este domingo alerta por temperaturas máximas nivel naranja en el interior norte de la provincia de Valencia y el litoral sur de Alicante, según recoge el boletín de fenómenos meteorológicos emitido por el 112 y publicado a través de sus redes sociales.

Asimismo, Emergencias ha decretado alerta por temperaturas máximas nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Valencia y en todo el interior y litoral norte de Alicante.