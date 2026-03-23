Nuevas piezas del futuro Centro del Santo Cáliz: medallón de Alfons el Magnànim y azulejo del Palau del Real

Réplica del Medallón - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las dos nuevas obras que formarán parte del futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz de València son una reproducción en bajorrelieve del retrato del rey Alfons el Magnànim (1396-1458) y un azulejo de mediados del siglo XV procedente del antiguo Palau del Real.

Ambos elementos se suman al comodato de las piezas de atrezo del Parsifal de Wagner, firmado el año pasado con el Palau de Les Arts, y a la reciente adquisición del Retrato del rey Martí l'Humà, de Pedro Arrúe, y del Cristo Eucarístico, de Nicolau Borràs, éste último en subasta gracias al derecho de tanteo ejercido por el Ministerio de Cultura en nombre de la administración municipal.

El gobierno municipal alcanzó en noviembre un acuerdo con Presidencia de la Generalitat para la cesión gratuita de una réplica del medallón con el retrato en busto y de perfil del rey Alfons V d'Aragó para su exhibición en el futuro centro de interpretación, en la Casa del Rellotger. La obra, valorada en 6.600 euros, se integrará en la sala dedicada a la Historia del Santo Cáliz desde su salida del Monasterio de San Juan de la Peña hasta su ingreso en 1437 en la Catedral de València, bajo el reinado de Alfons el Magnànim, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Hasta la apertura del espacio, el consistorio deberá custodiar la pieza, en debidas condiciones de conservación, en los depósitos municipales de Patrimonio Histórico. "Desde el Ayuntamiento de València, queremos agradecer, una vez más, a la Generalitat su generosidad, su implicación y su apoyo constante a este destacado proyecto municipal", ha asegurado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"La incorporación de la citada reproducción al futuro centro de interpretación permitirá, sin duda, a los visitantes descubrir uno de los períodos más fascinantes y trascendentales de la historia de València, el Siglo de Oro valenciano, así como profundizar en la figura del rey Alfons el Magnànim y en su decisiva contribución en la llegada del Santo Cáliz a nuestra ciudad, junto con el resto del relicario real de la Corona de Aragón", ha subrayado.

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, ha destacado "la máxima colaboración interinstitucional entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València, en esta y en otras muchas iniciativas". La cesión de esta pieza "contribuirá a enriquecer el discurso museográfico del futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz, un espacio destinado a recuperar y proyectar la identidad histórica de la ciudad de València".

En concreto, el comodato tendrá una duración inicial de diez años, a contar desde el día de la entrega del elemento objeto de cesión, prorrogable por períodos de igual duración, siempre que la pieza prestada continúe expuesta en el futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz. Las prórrogas se producirán de forma automática, salvo denuncia expresa de las partes con al menos un mes de antelación. Serán de cuenta del Ayuntamiento de València todos los gastos que se deriven del acuerdo y, en particular, el embalaje, el transporte, el seguro y la conservación de la pieza y se obliga a adoptar cuantas medidas resulten necesarias para que no sufra ningún tipo de desperfecto.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LA GENERALITAT

En 2018, Presidencia de la Generalitat encargó la realización, con motivo de la exposición itinerante 'La memòria del Regne. 600 anys de la Generalitat Valenciana', de una reproducción del retrato en busto y de perfil del rey Alfons V d'Aragó, cuyo original se conserva desde 1867 en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). La réplica estuvo expuesta en el Palacio del Marqués de Rafal, sede de la muestra en Orihuela, donde ha permanecido desde entonces, bajo custodia de Presidencia.

Se trata de una copia escaneada reproducida por control numérico computerizado en materiales sintéticos, aumentada un 18% respecto a la obra original y completada con una guirnalda coetánea. La pieza muestra al rey Alfons el Magnànim vestido con armadura de guerra, milanesa, sin coraza, mirando a la derecha, en dirección a una corona real.

Realizada en bajorrelieve, la composición de sus elementos iconográficos y la inscripción recuerdan las medallas de bronce y plomo realizadas por Pisanello para el rey de Aragón durante su estancia en la corte napolitana en 1449.

EMBLEMA PERSONAL DEL MONARCA

La segunda de las piezas anunciadas, un azulejo de tradición manisera, constituye uno de los motivos más singulares del programa emblemático promovido por Alfons el Magnànim. Datada a mediados del siglo XV, la pieza fue recuperada en 2009 por el SIAM durante las excavaciones arqueológicas del Palau del Real de València y forma parte de los rellenos de amortización del edificio tras su destrucción.

La presencia documentada de estos azulejos, tanto en el Palau del Real de València como en el Castel Nuovo de Nápoles, confirma la dimensión propagandística de este programa. A dicha significación se une su vinculación con el 'Siege Perilous' de la literatura artúrica, "el asiento vacío de la Mesa Redonda reservado exclusivamente al caballero puro de corazón, destinado a alcanzar el Santo Grial y cuyo atrevimiento indebido podía acarrear la muerte (de ahí su representación como un trono envuelto en llamas)".

Esta referencia legendaria no sería casual, sino "deliberadamente reinterpretada en clave política para transformar el riesgo espiritual del mito artúrico en una alegoría del ejercicio legítimo del poder real".