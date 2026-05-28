Nueve de cada diez pymes valencianas notan mejoras en su productividad gracias a la IA, según un estudio de Adecco

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 90,9% de los directivos de pymes valencianas considera que la inteligencia artificial (IA) mejora la competitividad de su empresa, en línea con la media del 90% a nivel nacional, según un informe elaborado por The Adecco Group Institute.

Esta mejora se materializa principalmente en una optimización de los tiempos de trabajo (50%), aunque también se perciben avances en la calidad del producto o servicio (43,2%) y en la reducción de costes (29,5%), lo que refuerza la idea de que la IA, además de agilizar procesos, aporta valor al negocio.

La encuesta se ha realizado en base a las respuestas de 611 dueños, gerentes, CEOs o directivos de pymes de 1 a 249 trabajadores, 44 procedentes de la Comunitat Valenciana.

El 81,8% de las empresas consultadas en la Comunitat Valenciana reconoce que la adopción de la IA tiene efectos en el rendimiento operativo. En concreto, el 45,5% observa un uso más eficiente de los recursos, mientras que el 43,2% destaca la reducción de los tiempos de proceso. Además, un 34,1% apunta a una disminución de errores, lo que contribuye a una mayor fiabilidad en las operaciones.

En la Comunitat Valenciana, la percepción general del impacto de la IA en la eficiencia operativa queda 4,8 puntos por debajo de la media nacional (86,6%).

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha destacado que "la clave no está solo en incorporar IA, sino en hacerlo con criterio, de forma progresiva y poniendo a las personas en el centro. Solo así las pymes podrán consolidar un crecimiento sostenido y reforzar su posición competitiva en el largo plazo".

El 88,6% de los directivos valencianos señala cambios en la productividad laboral, con efectos que van desde la liberación de tiempo para tareas de mayor valor añadido (52,3%) hasta la automatización de procesos repetitivos (40,9%). A esto se suma una mejora en la toma de decisiones (34,1%).

La Comunitat Valenciana se mantiene prácticamente en línea con el conjunto del país en impacto sobre la productividad laboral, con apenas 0,2 puntos más que la media nacional (88,4%). El diferencial aparece en la liberación de tiempo para tareas de mayor valor añadido, 6,5 puntos por encima del dato estatal (45,8%), aunque la automatización de procesos repetitivos queda 4,3 puntos por debajo (45,2%) y la mejora en la toma de decisiones, 6,5 puntos menos (40,6%).

El 84,1% de los directivos valencianos considera que la IA facilita el acceso a nuevas oportunidades comerciales. Entre los principales beneficios destacan una mayor rapidez de respuesta al cliente (52,3%) y una mejora de su experiencia (45,5%). Asimismo, el 29,5% señala que permite personalizar la oferta y un 25% apunta a su papel en los procesos de internacionalización.

El 63,6% de los directivos afirma que su empresa tiene previsto aumentar la inversión en IA, 5,1 puntos menos que la media nacional (68,7%).

OBSTÁCULOS

El 88,6% de los directivos de la Comunitat Valenciana reconoce la existencia de riesgos y barreras asociadas a la adopción de la IA. Entre los más relevantes figuran la seguridad y la privacidad de los datos (52,3%), la dependencia tecnológica (45,5%) y la falta de conocimiento (27,3%), factores que demuestran la necesidad de avanzar en formación y gobernanza tecnológica.

El 88,6% de los encuestadOs cree que la IA influirá en algún aspecto clave de su empresa, especialmente en la competitividad y en su papel como ventaja estratégica (ambas 47,7%) y en la productividad (38,6%).

ACELERAN LA ADOPCIÓN DE LA IA

En las pymes valencianas, la adopción de la IA se apoya en una base digital que ya estaba consolidada. La Comunitat Valenciana muestra una base de digitalización algo más consolidada en los niveles intermedios que la media española: el grado medio supera en 4,8 puntos la media nacional (54,3%).

La adopción de IA en la Comunitat Valenciana presenta una base más avanzada que la media nacional: el grado medio supera en 7,7 puntos el dato estatal (51,4%) y los niveles altos también quedan 2,7 puntos por encima (20%). Además, el desarrollo limitado es 9,5 puntos inferior al conjunto del país (20,9%).

Su uso se focaliza principalmente en áreas clave del negocio y en la interacción con el cliente. Marketing y ventas lideran su uso (58,5%), seguidas de la atención al cliente (53,7%) y de los ámbitos financieros y de planificación (46,3%). Esta tendencia refleja una apuesta por ámbitos en los que el impacto se puede medir con mayor facilidad.

Los asistentes de IA, como ChatGPT, Gemini o Copilot, son los más extendidos (78%), lo que constata una adopción accesible y orientada a mejorar tareas del día a día. A estos se suman la IA generativa (36,6%) y los chatbots o asistentes virtuales (34,1%), que permiten automatizar procesos y optimizar la interacción con clientes.

FORMACIÓN

El 53,7% de las pymes valencianas desarrolla programas de formación en IA, mientras que un 48,8% apuesta por incorporar o disponer de perfiles con competencias específicas en este ámbito. Además, un 43,9% apuesta por una cultura organizativa favorable a la innovación.

Por ello, la Comunitat Valenciana muestra una apuesta más intensa por preparar a sus equipos para la IA que la media: los programas de formación superan en 4,8 puntos la media nacional (48,9%) y la disponibilidad de perfiles especializados queda 7,8 puntos por encima del conjunto del país (41%).

LA IA RECONFIGURA EL EMPLEO

Según Adecco, más de un tercio de las empresas valencianas (36,4%) señala que la IA está impulsando la creación de nuevos perfiles profesionales, vinculados principalmente a la gestión y uso de estas tecnologías.

Al mismo tiempo, un 29,5% reconoce que está recurriendo a la externalización de determinadas tareas, mientras que un 25% indica que la adopción de la IA ha provocado cambios en el número de empleados, lo que certifica un ajuste progresivo de las estructuras laborales.

De hecho, el impacto de la IA sobre la estructura laboral aparece prácticamente alineado con la media nacional. La creación de nuevos perfiles queda solo 0,6 puntos por debajo del conjunto del país (37%), la externalización de tareas apenas 0,5 puntos menos (30%) y los cambios en el número de empleados se sitúan 1,4 puntos por debajo (26,4%).

El impacto de la Inteligencia Artificial se extiende igualmente a las condiciones del empleo. En el 79,5% de las empresas, la IA está introduciendo cambios en este ámbito, con impactos visibles en la carga de trabajo (45,5%), en la evolución de las condiciones laborales, ya sea en sentido positivo o negativo (40,9%), y en el nivel de cualificación exigido a los profesionales (29,5%).

El 77,3% de los directivos valencianos del considera que la adopción de la IA está teniendo efectos sobre los trabajadores. En concreto, el 50% observa un impacto en el grado de aceptación de estas tecnologías, mientras que un 25% identifica efectos en su nivel de motivación y un 20,5% señala cambios en las funciones que desempeñan.