Nueve compañías valencianas participarán en el festival Tercera Setmana, que tendrá cuatro estrenos absolutos

Un total de nueve compañías valencianas de artes escénicas participarán en el festival Tercera Setmana, que se celebrará en València, Castelló y Alicante en el mes de junio, y en el que se estrenarán cuatro piezas. Los cuatro estrenos absolutos serán 'Wonders', 'Rashid y Gabriel', 'Sophie' o 'Le Grand Tour'.

Una de las compañías valencianas será Francachela Teatro que, en coproducción con Produccions La Tía Lola, llevarán al Refugio Antiaéreo de Castelló a Primo de Rivera y Lorca con la obra 'José Antonio y Federico. ¿No crees que con tu azul y el mío juntos haríamos una España mejor?'.

La obra es una visión "onírica y muy personal" de un rincón desconocido de la memoria histórica nacional a través de la amistad clandestina de Federico y José Antonio. Se podrá ver el 7 de junio a las 18.00 y 20.00 horas.

Taiat Dansa, compañía valenciana muy activa formada por Meritxell Barberá e Inma García, también participa en Tercera Setmana con la pieza 'Dance Generation'. El espectáculo se articula como un encuentro de trabajo entre profesionales de la danza, amateurs, estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, padres y abuelos, que se reúnen en un mismo espacio para romper las barreras que separan a la danza, y el arte en general, de los ciudadanos. El encuentro tendrá lugar en la Plaza Horts de Corders de Castelló el día 6 de junio a las 19.30 horas.

Además, un gran número de compañías castellonenses completan este recorrido de las artes escénicas: La Furtiva con el espectáculo de danza 'All&Oli - The Sense of Life'; La Fam, que llevará el teatro a la calle con 'The Wolves'; NUC, que traerá el espectáculo de danza aérea 'Aigua'; Bullanga, que hará una lectura dramatizada en la Sala OFF de 'El xiquet que volia una falda escocesa', que recibió el Premio Escalante Teatro Infantil de la Diputación de València. También la compañía Escandall Teatre que reflexionará sobre el micromachismo con las acciones performáticas de calle 'XX Floretes, Florera, Flowerless'.

Tercera Setmana también trae a artistas que hacía tiempo que no actuaban en València. Tal es el caso de la valenciana María Muñoz que, convertida ya en una "reputada bailarina actuando en escenarios de todo el mundo y que actualmente está instalada en Barcelona con su compañía Mal Pelo, vuelve a reencontrarse con su público valenciano tras 15 años con 'Bach'".

Un espectáculo en el que "se muestra ella sola, sin artificios, con el único acompañamiento de su pianista Dan Tepfer", que interpreta en directo piezas seleccionadas del 'El Clavecín Bien Temperado' de Johann Sebastian Bach, junto a algunas improvisaciones propias.

'Bach' se presenta como un estudio del movimiento, la mirada, el ritmo, la respiración y la presencia en relación con la musicalidad. La cita con la danza contemporánea será en el Teatro Principal de València el 9 de junio a las 20.00 horas.

LOS ESTRENOS DE TERCERA SETMANA

El festival también cuenta con cuatro estrenos absolutos. Uno de ellos es 'Wonders', de la compañía madrileña-londinense Teatro Inverso. 'Wonders' es un viaje experiencial e inmersivo a través de la obra de Cervantes. Junto con el público, se pondrán en cuestión grandes temas de nuestra realidad actual, buscando respuestas en el universo cervantino. La obra podrá verse en el Teatre el Raval (Castelló) el día 8 de junio a las 20.30 horas.

'Le Grand Tour', de la compañía murciana Onírica Mecánica, es una experiencia turística conceptual, puramente perceptiva y afectiva que, Jesús Nieto realizará con cada una de las personas que se inscriban en este viaje.

Una invitación a compartir una pequeña acción poética que transita por el descubrimiento, el conocimiento y la emoción a través de la imaginación y la memoria.

La pieza reflexiona acerca de nuestra pérdida de curiosidad en la sociedad actual, la progresiva desconexión con el medio, la mercantilización del paisaje y el sobre-turismo. Esta pequeña experiencia individual, sensorial y eco-sostenible, toma su inspiración idealizada de aquellos primeros viajes turísticos del siglo XVIII. Podremos sumergirnos en este viaje el 13, 14 y 15 de junio en el Espai Inestable (València).

Otro de los estrenos es el de la compañía La República del lápiz, formada por Ferran Benavent y Gabriel Ochoa, que traerán a Tercera Setmana, en colaboración con Graners de Creació, la producción 'Rashid y Gabriel', una obra que trata de enfrentarnos contra prejuicios hacia el mundo árabe desde una perspectiva pedagógica, reflexiva y poética. Podremos ver la obra en la Sala OFF el 14 de junio a las 20.30 horas.

Y, finalmente, otro de los estrenos a destacar es el espectáculo de Circo lírico femenino para todos los públicos 'Sophie', de la compañía castellonense La Troupe Malabó. La voz, el humor, la música, el 'clown' y la poesía "se entrelazan en esta madeja cargada de belleza y metáfora".

La obra nos cuenta a través de tres mujeres distintas situaciones del universo femenino: el trabajo, la reivindicación, la diversión, el hermanamiento y la represión; para concluir con un canto a la libertad. En la Sala OFF, el 13 de junio a las 19.00 horas.