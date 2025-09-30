Nueve detenidos tras desmantelar una red de tráfico de drogas con cultivos de marihuana en Elda, Petrer, Novelda y Aspe

Uno de los arrestados es menor de edad y la Policía Nacional se ha incautado de 2.270 plantas de esta droga

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve componentes de un grupo criminal, uno de ellos menor de edad, que presuntamente se dedicaba a la producción a gran escala de marihuana. De esta forma, los agentes han desmantelado un entramado que tenía repartidos ocho cultivos de esta droga por distintos municipios de la provincia de Alicante: cinco en Elda y tres más en Petrer, Novelda y Aspe. En total, se han incautado de 2.270 plantas de maría.

A los arrestados se les imputan los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. La investigación ha estado a cargo del grupo primero de Crimen Organizado de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Alicante, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La operación se inició tras tener conocimiento de la posibilidad de la existencia de un entramado criminal asentado en la provincia de Alicante, donde presuntamente se estaría dedicando a la producción masiva de marihuana en cultivos hidropónicos instalados en inmuebles modificados para tal fin y luego transportarlos a otras zonas.

Avanzada la investigación, se determinó que la supuesta organización delictiva estaría compuesta por al menos nueve miembros y que contaría "con una amplia y sólida infraestructura para la instalación de cultivos hidropónicos de marihuana", al tiempo que dispondría de "otros lugares para el procesamiento de la sustancia y almacenaje". En total, los agentes detectaron 14 emplazamientos ubicados en distintas localidades de la provincia como Elda, Petrer, Novelda y Aspe.

Además, los policías determinaron que los integrantes del grupo "contarían con lugares específicamente destinados al almacenamiento de forma segura de la sustancia estupefaciente ya procesada en cogollos y dispuesta para su venta o distribución", lo que se conoce en el argot policial como guardería de la droga.

ENTRAMADO "PERFECTAMENTE" ESTRUCTURADO

Según la Policía Nacional, la investigación reveló que este entramado "estaría perfectamente estructurado en niveles de responsabilidad". En concreto, los tres principales investigados se encargaban presuntamente de adquirir útiles para el cultivo de marihuana, como fertilizantes, químicos, germinadores de semillas o esquejes, que compraban en establecimientos de venta exclusiva de productos para el cultivo de marihuana.

Toda esta infraestructura logística supuestamente se habría estado abasteciendo de energía a través de la manipulación de contadores eléctricos y otros tipos de defraudación de fluido eléctrico, con la consiguiente peligrosidad que supone para los vecinos de la zona el conglomerado eléctrico necesario para que funcionen plantaciones de estas magnitudes.

Respecto al modo de operar de los acusados, la Policía Nacional ha destacado "las medidas de contra vigilancia que utilizaban a la hora de desplazarse en vehículo de un lugar a otro". Así, presuntamente disponían "siempre" de un vehículo como lanzadera y de otros como transporte, con el fin de "dotar de mayor seguridad el desplazamiento de la droga y su entrega al cliente", que se solía llevar a cabo en una zona aislada.

OCHO REGISTROS

Con estos indicios, se llevó a cabo la explotación de la operación y hubo ocho entradas y registros: cinco en Elda, uno en Petrer, uno en Novelda y uno en Aspe. El cómputo de la operación se saldó con la detención de los nueve investigados, uno de ellos menor de edad, y la incautación de 2.270 plantas de marihuana en total en distintas fases de crecimiento y floración, además de cogollos y picadura, así como de 1.800 euros en efectivo.

Las detenciones y los registros efectuados evidenciaron "el gran potencial de producción que tenía la organización y la compleja distribución de las plantaciones desmanteladas", según la Policía Nacional.

La organización presuntamente utilizaba uno de los emplazamientos como centro de producción de esquejes para seleccionar las plantas "de mayor calidad" en una sala especial, donde se hallaron 25 de tipo madre bajo luz directa proporcionada por lámparas de alta intensidad lumínica y aparatos de extracción de aire.

El cuerpo policial ha añadido que "tal era el proceso de producción por parte del entramado" que se estimó que estos cultivos hidropónicos "de gran potencial", bajo un clima artificial óptimo para el crecimiento y floración, podrían estar produciendo entre 50 y cien kilos de cogollos de marihuana cada dos o tres meses.

Según los investigadores, los beneficios obtenidos del tráfico de drogas eran reinvertidos para el crecimiento del ilícito negocio y, asimismo, buscaban "nuevos emplazamientos" para la instalación de otros cultivos, que presuntamente dotaban de aparatos eléctricos y demás dispositivos necesarios "que podrían alcanzar un valor próximo a los 100.000 euros".

Los cuatro principales detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda. Además, la Fiscalía de Menores de Alicante fue informada de las actuaciones porque uno de los arrestados es menor de edad.