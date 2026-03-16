Obispó Amigó Cuenca, primer premio fallero Controla Club por su crítica al mal uso de los móviles y las redes sociales

La falla Obispó Amigó- Cuenca gana el primer Premio Fallero Controla Club por su crítica al mal uso de los móviles y las redes sociales - CONTROLA CLUB

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La falla Obispo Amigó-Cuenca de València, de los artistas falleros Salva Banyuls y Néstor Ruiz, se ha alzado con el primer premio de la XXII edición de los Premios Falleros Controla Club que otorga la ONG en colaboración con la Conselleria de Sanidad y Junta Central Fallera (JCF). El galardón reconoce su crítica al mal uso de los móviles y las redes sociales.

Estos premios están dirigidos a premiar a las fallas que abordan, a través de sus 'ninots' y escenas, diferentes problemáticas vinculadas a las drogodependencias y otras adicciones, la salud mental, al civismo y la convivencia, ampliando este año su temática para premiar contenidos de índole social y mensajes que promuevan valores positivos, especialmente para la población más joven.

Bajo el lema 'Enganxats', la falla premiada centra sus mensajes en los peligros del mal uso de las pantallas, móviles y las redes sociales, pero incorporando también otras problemáticas como el uso responsable de la pirotecnia, la defensa de la igualdad o el feminismo, detalla Controla Club.

El segundo premio ha recaído en la falla Barrio de San Isidro, obra de Vicente Ferrando que, bajo el lema 'M'estic afobiant', aborda la temática de la salud mental y su relación con las fobias y los miedos de la sociedad actual.

El tercer premio ha ido a parar a la falla Sant Vicente de Paul-Clara Campoamor, obra de Vicente Julián que, bajo el lema 'Connecta-des', aborda por medio de una falla experimental e inmersiva las consecuencias que el mal uso de las nuevas tecnologías y el acceso a contenidos inapropiados, a través de internet y las redes sociales en edades tempranas, tienen para la salud mental y las adicciones.

PREMIOS A BUENAS PRÁCTICAS POR UNAS FALLAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Por otro lado, las comisiones Falla Mercat de Russafa y Falla El Saler-Embarcadero-Historiador Beti han sido ganadoras del primer y segundo premio, respectivamente, de la cuarta edición de los Premios a las Buenas Prácticas por unas Fallas Seguras y Responsables, organizados con el apoyo del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València y de JCF.

Estos reconocimientos distinguen a aquellas comisiones falleras que llevan a cabo unas buenas prácticas en lo que respecta a la protección de menores y la dispensación responsable de alcohol, así como en la aplicación de medidas dirigidas a fomentar un ocio seguro y saludable, especialmente en el contexto de las verbenas.

Esta edición iguala la del año pasado, batiendo el récord de participación con 53 fallas y comisiones participantes. Además, es la primera vez que las tres fallas ganadoras dedican todo el monumento a la temática premiada.

La ampliación de las problemáticas abordadas, más allá de las adicciones y riesgos de las drogodependencias, ponen de manifiesto el compromiso de las fallas con los nuevos retos sociales. En concreto, las cuestiones más presentes destacan el uso problemático de las nuevas tecnologías, los videojuegos y las redes sociales, además de los riesgos asociados al consumo abusivo de alcohol y otras drogas o reflexiones sobre la xenofobia, los peligros del consumismo y la salud mental. Otras hablan sobre la convivencia vecinal, el ruido o el vandalismo, el reciclaje, la sostenibilidad ambiental, el uso responsable de la pólvora, el rechazo a conductas LGTBIfóbicas, la igualdad y los riesgos asociados a los juegos de azar.