OBK llega al Auditorio de la Vila para celebrar su 35º aniversario con nuevo disco bajo el brazo

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ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

OBK ofrece una nueva parada de su gira 'Vértigo Tour' en el Auditorio de la Vila de La Vila Joiosa (Alicante) el próximo viernes, 27 de marzo, a donde llegará con nuevo disco tras 12 años sin nuevo material y celebrando su 35º aniversario.

La cita, como el resto de la gira en la que acumula ya varios 'entradas agotadas', ha generado "mucha expectación", según ha destacado la promotora en un comunicado. Comenzará a las 21.00 horas y las entradas se encuentran ya a la venta.

La nueva gira de OBK acumula ya tres 'entradas agotadas' en tan solo un mes, algo que apunta a reproducirse en un tour que se extenderá durante más de un año y con más de cincuenta fechas.

Es una oportunidad para celebrar una colección de canciones que forman parte del imaginario colectivo musical en España de las últimas tres décadas con el impulso y energías renovadas. Tecno-pop, electro-pop, matices distorsionados pero, ante todo, canciones como 'Historias de amor', 'El cielo no entiende', 'La princesa de mis sueños', 'Dicen', 'Tú sigue así', 'Falsa moral' y más éxitos que sumarán ahora nuevas compañeros con su nuevo álbum.

La nueva gira de OBK presenta los temas de su nuevo disco, el primero tras doce años sin nuevo material, que situó en el top 10 de discos vendidos nada más salir a la calle. 'Vértigo' es un disco que consolida la madurez creativa de Jordi y abre una nueva etapa en su sonido, siempre marcando tendencia tras más de tres décadas de éxitos.

Una docena de discos en el mercado, casi medio centenar de singles, numerosas remezclas, una quincena de videoclips --alguno de ellos dirigidos por el famoso director de cine Juan Antonio Bayona--, más dos millones de copias vendidas y el cariño recibido en más de dos mil conciertos en España y Latinoamérica avalan la trayectoria de OBK.

Para celebrar por todo lo alto su 35º aniversario en la escena, la gira culminará con dos grandes conciertos en Barcelona, el 30 de diciembre de 2026 en el Palau Sant Jordi, y en el Movistar Arena de Madrid el 18 de febrero de 2027.