Las obras de reparación del Centre Arqueològic de l'Almoina y su entorno urbano comienzan el 20 de julio

Archivo - Imagen de archivo del Museo de l'Almoina, en la ciudad de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación del Centre Arqueològic de l'Almoina, en la ciudad de València, y su entorno urbano comenzaran el próximo 20 de julio, según ha avanzado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en la capital valenciana, José Luis Moreno. Ese día se cerrará temporalmente el museo.

Moreno ha explicado que esta actuación "es la más importantes desde su inauguración, en diciembre de 2007". Las obras consistirán en la reparación de las filtraciones de agua de la cubierta y en la adecuación de la instalación de climatización de este museo municipal. La intervención supondrá una inversión de 1.723.777 euros y tendrá un plazo de duración de 14 meses, ha detallado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Durante ese periodo el centro cultural permanecerá temporalmente cerrado. Además, el consistorio ha apuntado que también está prevista la reparación de las baldosas y de los muretes del entorno urbano de este espacio museográfico que conforman la plaza de l'Almoina.

Este miércoles, desde la oposición en el consistorio, el grupo de Compromís ha criticado el estado en el que se encuentra el entorno del Museo de l'Almoina, "con azulejos caídos, muros de piedra dañados y pavimento roto". Esta coalición política ha señalado que ese entorno "se degrada" y ha reclamado "una intervención inmediata" para consolidar los muros que rodean el centro arqueológico y revisar el pavimento de la plaza.

"Desde el gobierno municipal --formado por PP y Vox--, seguimos trabajando incansablemente para mantener el Centre Arqueològic de l'Almoina en las mejores condiciones posibles, para uso y disfrute de la ciudadanía", ha afirmado José Luis Moreno (PP).

Así, ha subrayado que con la actuación prevista se da "una solución a las patologías existentes" y se devuelve "el brillo a uno de los yacimientos arqueológicos musealizados más relevantes de la península ibérica y a uno de los museos municipales" de València "más visitados, en una clara apuesta por la conservación del patrimonio histórico".

Las obras parten del proyecto elaborado por el arquitecto Carlos Campos González y por el ingeniero industrial José María Verdú Esteve, por encargo del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico municipal, ha detallado el Ayuntamiento.

Para la reparación de las filtraciones que afectan actualmente a los restos arqueológicos del centro se han establecido dos niveles de actuación, en función de la mayor facilidad de ejecución de las reparaciones necesarias.

La reforma de la instalación de la climatización contempla control de temperatura y humedad y también de ventilación con recuperación de calor, manteniendo la red de conductos y los elementos de difusión.

La intervención se suma a la realización, entre finales de 2023 y principios de 2024, de diversas obras de mejora en las instalaciones de l'Almoina, con un coste total cercano a los 800.000 euros, ha añadido la administración local.

Entonces, se sustituyeron 900 focos halógenos por proyectores con lámparas LED, "más eficientes energéticamente y menos contaminantes", y se repararon "los audiovisuales del centro arqueológico", sin funcionamiento "desde hacía años como consecuencia de la expiración de su vida útil, el agotamiento de los repuestos y de los problemas de climatización derivados del sobrecalentamiento del subsuelo".

El proyecto básico y de ejecución elaborado por Carlos Campos y por José María Verdú indica que "desde hace tiempo existe un problema generalizado de impermeabilización en la superficie de la plaza Décimo Junio Bruto". Este fenómeno, ha explicado el consistorio, "se debe tanto a la acción de las lluvias como al riego de los maceteros próximos, instalados con posterioridad a la inauguración del Centre Arqueològic para atenuar el efecto visual y térmico de la plaza".

GOTERAS Y FORMACIONES CALCÁREAS

Las filtraciones de agua desde la superficie se han traducido en la aparición de goteras en el interior y de formaciones calcáreas en los puntos de salida. Asimismo, la colocación en su día de mobiliario urbano en la zona norte de la plaza, "dañando la capa asfáltica de la cubierta, y la presencia de varios huecos en el encaje entre las losas en la zona sur han provocado igualmente goteras en el espacio museístico".

Además, el estanque acristalado central tiene "fugas de agua originadas, entre otros motivos, por la paulatina degradación de la silicona que sella los paneles de cristal". El proyecto constata igualmente problemas en el actual sistema de climatización, lo cual dificulta "el control de temperatura y de humedad en el interior del recinto".

El Ayuntamiento ha precisado que se procederá a la impermeabilización de las arquetas, a la mejora de la estanqueidad de toda la superficie, a la limpieza y reparación de los elementos de impulsión y de desagüe de la lámina de agua, y al saneamiento de las juntas de unión de las piezas de vidrio.

Se prevé, igualmente, la reforma del sistema de climatización, "a fin de ejecutar una instalación de elevado rendimiento energético que cumpla con la normativa vigente en la materia, manteniendo las redes de conducto y los elementos de difusión, tanto en la planta baja como en el sótano del Centre Arqueològic de l'Almoina".

ACTUACIONES ADICIONALES

El proyecto contempla, asimismo, otras actuaciones adicionales como la limpieza de las toberas de impulsión de los equipos de la planta baja, la sustitución de las compuertas de regulación y de los reguladores de caudal por otros nuevos, la adecuación del local de instalaciones del edificio para el montaje del nuevo climatizador, la renovación del cableado asociado a los nuevos equipos, y la instalación de un vídeo wall en el acceso al centro arqueológico.

A esto se suma la sustitución del alumbrado exterior y de relieve por luminarias más eficientes tipo LED, así como la colocación de una nueva bomba para la recirculación de la fuente exterior.

"ESPACIO DE REFERENCIA"

El Ayuntamiento ha añadido que desde su apertura, en diciembre de 2007, el Centre Arqueològic de l'Almoina "se ha convertido en un espacio de referencia para conocer las raíces históricas y culturales de València".

En su interior, ha recordado, "se muestran los restos de hasta cinco períodos históricos diferentes, sobresaliendo las termas, el horreum o el santuario de Asclepios, de época romana republicana", así como "otros hallazgos extraordinarios directamente relacionados con episodios históricos muy relevantes para la ciudad como la identificación del martirio de Sant Vicent y el descubrimiento de algunas de las víctimas de la destrucción de València en el 75 a.C.".