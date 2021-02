Ocio y hostelería exigen una reapertura total: "Todos los políticos han sacado barriga por el sector en FITUR"

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de empresarios de ocio y hostelería han protestado este jueves frente a la sede de la Generalitat en Alicante para denunciar el "fracaso" del plan de ayudas 'Resistir' y exigir la reapertura "total" del sector a partir del 1 de marzo, no solo las terrazas.

"Todos los políticos han ido a FITUR a sacar barriga de los restaurantes, del ocio y de los eventos musicales, da igual del partido, y ahora somos la peste", ha declarado Eduardo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH) que ha convocado la concentración.

La protesta ha contado con la participación de 16 asociaciones empresariales valencianas, con varias caceroladas y el gesto simbólico de cubrir a varias personas con supuestas facturas en señal de repulsa contra las medidas adoptadas por el Consell. También querían exponer la "ruina económica" que sufren numerosas familias por las restricciones y la falta de ayudas.

Estos empresarios han insistido en que no son los responsables de la situación epidemiológica --"queremos trabajar y queremos abrir porque no somos los culpables"-- y han pedido que la Conselleria de Sanidad permita una reapertura total, con distancia de seguridad pero "sin más restricciones".

A su juicio, las ayudas del plan 'Resistir' de la Generalitat son "limosnas" porque "hay empresarios que pagan hasta 15.000 euros al mes en gastos pero van a recibir 2.000". "Los números no salen", ha constatado el portavoz, para quien "no se puede permitir que un país cierre un negocio en 24 horas y te de ayudas de 2.000 euros a los cuatro meses".

Tras defender que el sector ha sido "santo y seña" de la Comunitat, ha denunciado que "todos" los políticos que han ido a la Feria Internacional de Turismo en Madrid han "sacado barriga" de los restaurantes, del ocio y de los eventos musicales: "Sean del partido que sean, han sacado barriga, y ahora somos la peste, pues ni somos la peste ni somos los responsables".

"El problema es que tú no cierras y te vas a tu casa, es que cierras un negocio, te quedas sin trabajo y, además, te quedas con la deuda y sin ayudas. Si una persona pierde 100.000 euros en un año y recibe 2.000, pues está condenado a la ruina económica", ha sostenido el empresario.

Por tanto, las asociaciones exigen a la Generalitat que permita una reapertura total a partir del 1 de marzo, puesto que creen que abrir las terrazas "no es la solución", y lamentan que cerca de un 30% de los negocios vayan a echar "el cierre definitivo". También defienden que los datos del Ministerio de Sanidad acreditan que "solo el 2,9% de los contagios se producen en la hostelería".

"Vamos a seguir saliendo a la calle por nuestro derecho a trabajar, queremos sentarnos en una mesa negociadora y seguiremos acudiendo a los tribunales tras las 487 reclamaciones patrimoniales que hemos presentado ya ante la conselleria de Sanidad", ha garantizado el presidente de CEOH, advirtiendo que "los números no salen" si la reapertura no es total porque tienen que "rescatar a los trabajadores en ERTE, llenar neveras y seguir trabajando".

"EXCLUSIÓN" DE RESTAURANTES

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes de la Provincia de Alicante (ARA), César Anca, ha lamentado a Europa Press la "exclusión" de sus 16 asociaciones en la mesa de diálogo impulsada por la Conselleria de Sanidad para abordar la desescalada del sector: "Nos parece fatal que no hayan contado con nosotros, tenemos que estar ahí".

Este empresario, durante la protesta, ha tildado de migajas y "un insulto" las ayudas propuestas por el Consell, además de insistir en que no llegan y en que los cierres no están justificados. "El que esté esperando el cheque que sepa que no habrá ayudas para todos, lo más seguro", ha avisado.