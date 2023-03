Oftalmólogos plantean que los estudiantes reciban algunas clases al aire libre para frenar "la epidemia de miopía"

Más de 1.300 especialistas se reúnen en València en el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV)

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oftalmólogos plantean la posibilidad de que una parte de las clases que reciben los estudiantes se imparten al aire libre como una medida para frenar "la epidemia de miopía" que, según advierten, está aumentando debido a que los niños y adolescentes pasan más tiempo en el interior con dispositivos electrónicos. De este modo, al salir cada vez menos a la calle y pasar más tiempo con pantallas, "el ojo evoluciona a las nuevas necesidades para ver mejor de cerca y peor de lejos".

Así lo han señalado el presidente de la SERV y jefe de servicio de Oftalmología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor José García Arumí, y el vicepresidente de la SERV y director del departamento de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y Madrid, Alfredo García Layana, antes de inaugurar el 26º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV).

Más de 1.300 oftalmólogos se reúnen hoy y mañana en este encuentro en el que se presentarán los últimos avances tecnológicos en el diagnóstico y se abordan las principales enfermedades de la retina, coroides y vítreo, así como las novedades farmacológicas en su tratamiento.

Al respecto, han explicado que la miopía tiene una base genética que afecta principalmente a los países asiáticos y mediterráneos. En España, afecta a casi el 20% de la población, mientras que en el centro y norte de Europa los casos se reducen a la mitad y "no tienen altísimos miopes, como aquí, con longitudes del ojo de un centímetro, o más, de lo normal", de modo que el ojo en lugar de presentar "una forma esférica como un balón de fútbol asemeja a un balón de rugby de lo alargados que son".

Sin embargo, a esta predisposición genética se unen también los factores ambientales que provocan que "cada vez haya más casos y con más miopía" y llevan aparejados problemas en la retina. De este modo, si hasta ahora la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la primera causa de ceguera en los países desarrollados, en este siglo será la alta miopía.

Esta evolución generacional se debe a que la población cada vez salen menos a la calle y pasan más tiempo en espacios interiores mirando pantallas, tabletas, videojuegos o el ordenador, lo que estimula la visión cercana en detrimento de la lejana.

Por ello, en el sudeste asiático, donde ya sufren esta "epidemia", ya hay programas para impartir al aire libre parte de la clases porque "estar en el exterior es un factor protector" ya que "cuanto menos actividades al aire libre, más crece el ojo y más miope se hace".

Al respecto, el presidente de la SERV ha señalado que han mantenido reuniones para plantear que aquí también se aplique este programa, pero en España "aún no estamos mentalizados". "Pero acabaremos viéndolo porque aquí también habrá una epidemia y aunque es muy difícil cambiar los hábitos hay que ir por ahí", ha apostillado.

NOVEDADES

Durante el congreso, la SERV ha entregado su Medalla de Honor al profesor japonés Kazuaki Kadonosono, jefe del Departamento de Oftalmología y Microtecnología de Yokohama City University Medical Center (Kanagawa-ken, Japón), por su dilatada trayectoria profesional y su contribución a la cirugía vitreorretiniana. El doctor ha destacado que es "un gran honor" recibir este reconocimiento.

Asimismo, se celebra la VII Reunión SERV <40, un punto de encuentro en el que solo pueden participar oftalmólogos menores de 40 años, y la primera edición del Concurso de Vídeos Quirúrgicos y seis reconocidos expertos a nivel mundial aportarán su experiencia y conocimientos en tratamientos y técnicas utilizadas en otros países.

Al respecto, el presidente de la SERV ha subrayado que en el encuentro se expondrán "muchas novedades, sobre todo en el ámbito quirúrgico, nuevos tratamientos para la terapia génica en pacientes con enfermedades degenerativas de la retina o enfermedades hereditarias".

Así, explicarán, entre otras, las técnicas quirúrgicas en estos pacientes y también en pacientes pediátricos, ya que en niños son cirugías "muy complejas"; o un encuentro en el que también se analizarán y debatirán los pros y contras del uso de la inteligencia artificial en este campo.

Asimismo, ha explicado que los retos pasan por avanzar en el tratamiento a enfermedades degenerativas de la retira; adecuar los recursos a la demanda asistencial, en especial por las enfermedades derivadas del envejecimiento de la población; o la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones farmacológicas.

"GRANDES PROFESIONALES"

El doctor José García Arumí ha recalcado que el nivel de los cirujanos de Retina y Vítreo en España "no tiene nada que envidiar" a otros países porque si hace unos años "sí que estamos por detrás, hemos evolucionado, hemos ido a muchos sitios y ahora ya realizamos unas técnicas muy buenas".

Por su parte, el vicepresidente de la SERV ha señalado que las enfermedades de la retina son "la principal causa de ceguera y baja visión en nuestro país, pero muchas de ellas son prevenibles si se tratan a tiempo". Sin embargo, ha apuntado que la oftalmología es una de las especialidades con más listas de espera tanto de consulta como cirugía debido no solo a la alta prevalencia de las enfermedades sino por los tratamientos crónicos que necesitan.

Por eso muchos de los avances "van dirigidos a conseguir espaciar más las visitas de los pacientes, hacer más eficientes las consultas y obtener más resultados visuales". Para ello, están apareciendo fármacos y productos biológicos que, inyectados en el ojo, permiten espaciar los tratamientos en el tiempo, lo que consigue no solo mejorar la visión y sino reducir la presión sanitaria.

García Layana también se ha referido a la proposición no de ley aprobada por Les Corts Valencianes en la que se insta a impulsar la figura del óptico-optometrista en la Atención Primaria.

Al respecto, ha explicado que la SERV defiende la colaboración de todos los profesionales "en equipo", pero ha advertido de que si los ópticos trabajan en Atención Primaria sin supervisión de un oftalmólogo puede "no haber un diagnóstico correcto de las patologías" ya que no está capacitado para ello. Por ello, ha señalado que su lugar es en Atención Especializada "en trabajo en equipo y no en primaria de manera independiente".