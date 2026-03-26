Okuda llena de color el colegio infantil de Petxina con un mural solidario junto a Casa Caridad

Presentación del mural en Casa Caridad - CASA CARIDAD

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casa Caridad ha presentado este jueves, junto al artista Okuda San Miguel, el mural solidario que está realizando en la fachada exterior de su Centro de Educación Infantil de Petxina de València, una de las acciones incluidas en la colaboración que la entidad mantiene con la Fundación Coloring the World en el marco de su 120 aniversario.

La intervención artística incorpora el arte y el color como herramientas para "generar entornos más amables, estimulantes y adecuados para la infancia, reforzando el bienestar emocional de los niños y niñas y humanizando los espacios en los que Casa Caridad desarrolla su labor social", ha destacado Casa Caridad en un comunicado.

Esta iniciativa se suma al vinilado ya realizado en el centro de convalecientes de Benicalap y a la creación de litografías solidarias para el encuentro Empresas con Valor, que tendrá lugar el próximo 22 de abril.

En palabras de Okuda San Miguel, "con Coloring the World Foundation llevamos color y arte a diferentes lugares para inspirar a las personas y conectar con su comunidad". En este proyecto, el artista ha intervenido un espacio hasta ahora residual, "un pasillo de acceso al centro educativo que, a través del color y la geometría, se transforma en una propuesta cultural y social que altera y regenera su entorno".

Una intervención que, además, impacta directamente en el día a día de quienes lo utilizan, ya que "niños y familias pasan por este espacio a diario y ven transformada su energía y su forma de afrontar el día".

Durante el acto, la presidenta de Casa Caridad, Elena Sánchez, ha destacado que "esta colaboración nos permite incorporar nuevas formas de cuidado a nuestros centros, entendiendo que el entorno también influye en el bienestar de las personas. En espacios vinculados a la infancia, el color y el arte ayudan a crear ambientes más positivos, cercanos y humanizados".

Sánchez ha subrayado además que esta acción refleja la voluntad de Casa Caridad de seguir innovando en su intervención social sin perder su esencia: "Llevamos 120 años adaptándonos a las necesidades de cada momento, y hoy también sabemos que cuidar pasa por crear espacios que acompañen, inspiren y favorezcan el desarrollo de las personas desde la infancia".

Con esta iniciativa, Casa Caridad refuerza su apuesta por un modelo de atención integral en el que el bienestar emocional, la infancia y la humanización de los espacios forman parte esencial de su labor diaria.