Oltra no cree que sea el "mejor momento" para un adelanto electoral: "Tenemos que seguir trabajando para salir del hoyo"

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no considera que sea el "mejor momento" para un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, ya que "es momento de seguir trabajando para salir del hoyo" que ha supuesto la pandemia.

Así se ha pronunciado Oltra este lunes en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde ha apuntado que el president, Ximo Puig, ha expresado públicamente que su idea es "agotar la legislatura" ante los retos que supone la pandemia y la crisis climática.

Además, ha asegurado que ambos han hablado al respecto y comparten esta idea. De hecho, preguntada sobre la fluidez de la relación que mantiene con Puig, Oltra ha señalado que quedan "habitualmente": "Hablamos, nos contamos las cosas, cómo lo vemos, cómo no lo vemos", ha explicado.

"A fuerza de repetirse, parece que sea así, que no tenemos una relación fluida, pero me veo a menudo con el presidente y regularmente para compartir visiones y estrategias", ha manifestado. No obstante, sí ha indicado que "a lo mejor lo que no se hace es exhibición pública".