Oltra no ve "nuevo" que la UCO registre la casa de Ábalos y advierte de que la corrupción provoca un daño "irreparable"

La candidata a la Alcaldía de Valencia por Compromís, Mónica Oltra, durante la presentación de la web de Compromís sobre el mapa y las desigualdades tributarias en Valencia, en la Plaza del Pilar, a 5 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ha asegurado que la operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado este jueves en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en València y requerimiento de información en Adif, "tampoco es nuevo".

Así lo ha manifestado, en una rueda de prensa este jueves, en la que ha relacionado este comportamiento con la "vieja manera de entender la gestión pública en beneficio partidista y propio". Frente a ello, ha sacado pecho de su perfil por la lucha contra la corrupción y ha advertido de que esta provoca "un daño a la democracia a veces irreparable" y es "caldo de cultivo para el fascismo".

"Cuando la gente deja de creer en la democracia, tenemos un problema", ha avisado Oltra, que ha reclamado una mayor transparencia y un mayor control por parte de la ciudadanía.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado este jueves una operación en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en València y requerimiento de información en Adif.

Las diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, han incluido un nuevo registro en el domicilio en València del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.