Oltra, tras suspender Rambleta el show de Mongolia: "La agenda cultural valenciana no la puede marcar el fascismo"

Subraya que los poderes públicos deben "garantizar los derechos fundamentales y la Constitución"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha subrayado este viernes que "la agenda cultura valenciana no la puede marcar el fascismo" y ha considerado "preocupante" que "un grupo de extrema derecha, fascista, caracterizado por amenazar y violentar a las personas y que es enemigo de la cultura" pueda "salirse con la suya" y obligar a suspender un espectáculo como el de 'Mongolia sobre hielo', previsto para este fin de semana en la Rambleta.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por la decisión de Rambleta de suspender el espectáculo de Mongolia tras recibir "amenazas en redes y directas a trabajadores".

Al respecto, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha subrayado que "la agenda cultural valenciana no la puede marcar el fascismo" y, en este sentido, ha señalado que los poderes públicos deben "garantizar los derechos fundamentales y la Constitución".

"Cuando un espectáculo se anula porque un grupo de fascistas hace unas amenazas a la seguridad de las personas que trabajan en la sala se vulnera la Constitución y, por tanto, creo que no se deben suspender espectáculos de ningún tipo porque la libertad consiste en ir o no a verlo", ha manifestado Oltra que ha insistido en que si a alguien no le gusta el espectáculo "que no vaya".

"ES PREOCUPANTE QUE EL MIEDO SE IMPONGA"

A su juicio, "lo que no se puede es amenazar a la gente que sí que quiere ira verlo". "En eso consiste la democracia, lo que pasa es que el fascismo y la ultra derecha es incompatible con la democracia y, por tanto, los poderes públicos deben garantizar la Constitución y la democracia porque es preocupante que el miedo se imponga", ha insistido

Por ello, ha querido trasladar a todas las salas, artistas y a cualquier expresión cultural a que "tienen todo el derecho a celebrar sus espectáculos" y ha apelado a las administraciones públicas competentes a "garantizar la seguridad de los trabajadores y de los espectadores". "Esta es una línea roja que no podemos traspasar porque el fascismo no puede marca la agenda cultural valenciana", ha incidido.

Preguntada por si "se puede hacer alguna cosa" ante este tipo de amenazas, Oltra ha remarcado que el Consell garantizará que en sus infraestructuras culturales "se puedan celebrar los espectáculos sin ningún tipo de incidente".

Ha recordado que en el caso de la Rambleta no es una sala que dependa de la Generalitat y, por tanto, quien tiene que asegurar la seguridad frente a las amenazas es la Administración General del Estado mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están para "actuar cuando hay una amenaza y garantizar la seguridad". "Lo que no puede ser es que esta gente enemiga de la cultura, la democracia y la alegría marquen la agenda cultural valenciana", ha reiterado.

"SE DEBE DENUNCIAR"

Oltra ha manifestado que "cuando una persona tiene conocimiento de un delito, debe denunciar" y, de hecho, ha apuntado que en este caso el delito es "notorio porque ha habido amenazas" y "se puede actuar de oficio". "No hablamos de injurias en donde se necesita la denuncia del ofendido, sino de amenazas y eso es grave y yo entiendo que el Estado de Derecho tiene mecanismos para defenderse".

Por ello, espera que los trabajadores que han recibido amenazas lo trasladen a la policía, a la Fiscalía o a un juzgado y que las personas que han proferido esas amenazas "pasen a disposición judicial para investigar y juzgarlas si hay delito".

De hecho, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado que se ha abierto una investigación policial sobre "las supuestas amenazas denunciadas por La Rambleta sobre trabajadores del centro por si incurrieran en delito de odio y coacciones" y que han hecho que el centro cultural haya decidido suspender este evento.