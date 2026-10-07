La ONCE dedica un cupón al 50 aniversario de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) y a la inclusión laboral

Ford España y el Grupo Social ONCE conmemoran el 50.º aniversario de la planta de Almussafes con un cupón dedicado a la inclusión laboral - FORD ESPAÑA

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La factoría de Ford en Almussafes (Valencia) ha acogido este miércoles la presentación oficial del cupón conmemorativo con el que el Grupo Social ONCE rinde homenaje al 50.º aniversario de Ford España.

La iniciativa, que constituye el primer acto institucional de las celebraciones de la compañía en nuestro país, llevará a toda España la imagen de la histórica planta valenciana bajo el lema 'Ford Almussafes y Grupo Social ONCE, comprometidos con el empleo de las personas con discapacidad', con una tirada de cinco millones y medio de ejemplares.

El acto, celebrado en las oficinas centrales de Almussafes, ha reunido a representantes de la Generalitat Valenciana, directivos de ambas organizaciones y a trabajadores de la factoría y de los centros especiales de empleo, poniendo en valor una trayectoria de medio siglo de arraigo industrial y más de dos décadas y media de compromiso conjunto con la inclusión social y laboral, según ha explicado Ford en un comunicado.

Durante la bienvenida, el director general de la fábrica de Almussafes, Daniel Ruiz, ha destacado que, con la entrega de este cupón conmemorativo, comienza la celebración de los 50 años de Ford Valencia, y "es un orgullo hacerlo de la mano de la ONCE".

"Cincuenta años representan a generaciones de personas que han aportado su esfuerzo, su conocimiento y su compromiso para superar retos juntos y ganarnos un futuro lleno de oportunidades. Miramos atrás con orgullo y agradecimiento y hacia ese extraordinario futuro con ilusión, confianza y determinación. Vosotros, los trabajadores de Ford y de los centros especiales de empleo conjuntos con Ilunion, sois nuestra mayor fortaleza y una parte imprescindible de esta historia y de la nueva etapa que abrimos", ha agregado.