Ontinyent condena la agresión tránsfoba de 14 jóvenes a otro y traslada su solidaridad y apoyo a la víctima y su familia

Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) ha expresado su "solidaridad y apoyo" a la víctima que ha sido, presuntamente, humillada, vejada y degradada por motivos de transfobia por 14 jóvenes, así como también a su familia.

De este modo se ha pronunciado el consistorio, en un mensaje publicado en sus redes sociales, después de que agentes de la Policía Nacional hayan detenido este martes a 14 jóvenes, de 15 a 20 años, acusados de humillar, vejar y degradar a otro por motivos de transfobia, según ha informado Jefatura en un comunicado. Los hechos comenzaron a producirse en el mes de junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones.

Los arrestados, uno con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno de ellos, que a requerimiento de la Fiscalía de Menores fue trasladado a su disposición y se decretó su internamiento en un centro de menores.

El Ayuntamiento de Ontinyent, además, se ha puesto a disposición de la víctima y su familia por este "cruel e injustificable" hecho. "Nadie tiene que sufrir violencia, acoso o discriminación por ser quien es o por vivir su identidad libremente", ha apuntado.

Por ello, el consistorio condena "enérgicamente" lo sucedido que afectó a este joven, vecino de Ontinyent. "Estos son hechos que atentan contra la dignidad, los derechos y la convivencia democratica. La diversidad es un valor que nos enriquece como sociedad. El odio y la intolerancia no pueden moldear el futuro de nuestros jóvenes, y es responsabilidad de todos educarlos en respeto, empatía e igualdad", ha enfatizado el consistorio a través de sus redes sociales.

Las instituciones, "como no podría ser de otra manera", ha agregado, "deben actuar con decisión contra cualquier violación de los derechos fundamentales". "La libertad y la dignidad de las personas siempre deben estar garantizadas y protegidas", ha resaltado.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha querido reconocer y felicitar "el efectivo desempeño de la Policía Nacional, porque su participación ha sido la clave para esclarecer los hechos". "Pensamos que la seguridad y la protección de las víctimas siempre deben ser una prioridad", ha indicado, para agregar que el consistorio "reafirma su participación en el logro de una sociedad tolerante, inclusiva libre de violencia y discriminación".